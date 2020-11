רשויות האכיפה במערב קולומביה הודיעו לאחרונה כי הם פשטו ועצרו עשרות חברי קרטל סמים מקומי שכונה "לוס סירוחנוס" ("המנתחים"), אשר נהג להפיץ סמים בכל רחבי אירופה בדרך מאוד לא קונבנציונלית.

על פי הדיווחים בתקשורת הקולומביאנית, פעילי הקרטל נהגו להשתמש בשירותיהן של בלדריות מקומיות שנהגו להעביר קוקאין מעבר לגבולות דרום אמריקה באמצעות שתלי סיליקון בחזה - ומשם נגזר שם הקרטל.

"לוס סירוחנוס" פעלו בעיקר באזור העיר קאלי, בירת מחוז ואלי דה קוקה, שם הם העסיקו מנתחים שנהגו לבצע את הפרוצדורה הכירורגית המורכבת, ולפי גורמים במשטרה המקומית, אנשי הקרטל נהגו כאמור להסתיר את הסם בחזה ובאזור האגן של נשים כשהוא במצב צבירה נוזלי.

