זה שיר פרידה: בתום 22 עונות, אחרי שזכה בכל תואר, שבר כל שיא והפך את ניו אינגלנגד לאימפריית פוטבול אמריקאית, טום בריידי צפוי להודיע על פרישה מפוטבול בגיל 44, על פי אלכס שפטר. מקורות מדווחים כי הקוורטרבק האגדי חשב הרבה בימים שעברו מאז ההדחה הכואבת מהפלייאוף, עד שלבסוף התבשלה ההחלטה שלו לתלות את הנעליים.

על פי המקורות, הסיבות של בריידי לפרישה נובעות בעיקר מבריאותו. שחקן בן 44 הוא לא דבר שבשגרה בליגה הקשוחה של ה-NFL וחבר היכל התהילה העתידי ידע זאת וככל הנראה החליט לתלות את הנעליים לפני שיהיה מאוחר מידי. סיבה נוספת שנשקלה היא משפחתו של בריידי, שהייתה חלק גדול מהקריירה העצומה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה.

את הטייטל "השחקן הכי גדול בהיסטוריה של ה-NFL" בריידי לא קיבל סתם. שבע האליפויות שלו הם לא רק יותר מכל שחקן בהיסטוריה, אלא גם יותר מכל קבוצה בהיסטוריה, שכן ניו אינגלנד ופיטסבורג הן שתי הקבוצות שזכו הכי הרבה פעמים בגביע לומברדי, עם שש זכיות. בין יתר השיאים שלו ניתן גם למצוא, הכי הרבה ניצחונות כקוורטרבק, הכי הרבה משחקים כקוורטרבק והכי מסירות מוצלחות לטאצ'דאון.

בריידי, ששיחק בשנתיים האחרונות בטמפה ביי בוקאנירס, החל את הקריירה שלו בניו אינגלנד פטריוטס, שבחרו אותו בדראפט ה-NFL במקום ה-199 בלבד. שם, יחד עם מאמנם האגדי, ביל בליצ'ק, הפך בריידי את הקבוצה הקטנה מבוסטון לאחת מאימפריות הפוטבול הגדולות בהיסטוריה. הקוורטרבק שיחק במדי הפטריוטס במשך 20 עונות, במהלכן השיג לקבוצה את כל ששת האליפויות שלהם.

באליפות נוספת זכה בריידי בעונה שעברה עם טמפה ביי, אליה עבר לפני כשנתיים ושם גם לבסוף שיחק את משחקו האחרון. במהלך העונה האחרונה בריידי המשיך לשבור שיאים, בגיל 44, אך הוא והבוקאנירס סיימו את דרכם בפלייאוף בצורה כואבת. כזכור, טמפה ביי הפסידה 30:27 ללוס אנג'לס ראמס בחצי גמר ה-NFC אחרי שבעיטה של לוס אנג'לס בדקות הסיום נכנסה. בסיום ההתמודדות לפני כשבוע, בריידי התייחס לפרישה אפשרית: "נצטרך לראות, לא חשבתי על זה הרבה".

