אלו מכם שמעורים בעולמם של ברוני הסמים והקרטלים שפועלים תחתם ברחבי מרכז ודרום אמריקה (או בקיצור: פריקים של נרקוס ואל צ'אפו) בוודאי יודעים שלאורך השנים נשים היוו תפקיד מרכזי במערך הפעולה של אותם ארגונים – בין אם זה בתור תצפיתניות, נערות פיתוי, בלדריות או אפילו מתנקשות.

הפופולריות של סדרות וסרטי פשע, בעיקר אלו הלטיניים, במרוצת השנים, הובילה לתפיסה שאלו העומדים בראש מרבית ארגוני הפשע האלה הם גברים – וברוב המקרים זאת בהחלט המציאות.

אבל אל תתבלבלו: נשים רבות תפסו תפקידים מרכזיים בעולם הנרקוס מאז שנות ה-70, וחלקן שיתפו פעולה עם כמה מראשי הקרטלים המפורסמים בעולם, ולפחות אחת מהן אפילו טיפחה את אחד מראשי הקרטלים הגדולים בכל הזמנים. הנה שש סוחרות סמים הכי מסתוריות, אכזריות, ומסקרנות בהיסטוריה.

אנדינה היא בת למשפחת ארלנו פליקס - מי שאחראית על הקמתו של קרטל טיחואנה. אמנם היא פחות מוכרת (או אלימה) כמו אחיה, אבל היא לחלוטין הייתה חלק מהותי מארגון הפשע האכזרי במסגרת תפקידה כסוג של "סמנכ"ל הכספים" של הארגון. במשך עשרות שנים היא ניהלה את מערך הלבנת ההון העצום של הקרטל שהרוויח מיליוני דולרים מסחר בסמים, דמי כופר, סחר בבני אדם וסחיטה.

בשנת 2008, אנדינה תפסה את הפיקוד על קרטל טיחואנה יחד עם בנה, וסגניה תיארו אותה בתור אישה רציונלית שניהלה את הארגון כמו עסק לכל דבר - כשהמטרה העיקרית תמיד הייתה להעצים רווחים ולצמצם עלויות. כמו כן, היא השתדלה להרחיק את עצמה מאלימות קיצונית, וכיום, השליטה על ארגון הפשע שלה עברה לידי קרטל חליסקו ומקום הימצאה של אנדינה לא ידוע.

היא מוכרת בתור "לה ריינה דל סור" (מלכת הדרום), וגם בתור אחת העברייניות הגדולות בתולדות ההיסטוריה המודרנית של גואטמלה. במרוצת השנים צ'אקון הבריחה טונות של קוקאין מעבר לגבולות מקסיקו וקולומביה בזמן שהלבינה הון בשווי של מיליוני דולרים באמצעות חברות בפנמה.

צ'אקון נכנסה לאלפיון העליון של העולם התחתון במדינתה בעקבות הקשר ההדוק שלה עם בכירים בממשל המקומי, ובשנת 2011 היא אפילו תרמה 2 מיליון דולר לקמפיין הבחירות של סגנית הנשיא לשעבר, רוקסנה בלדטי, שהואשמה מאוחר יותר בשחיתות.

מאוחר יותר נחשף גם ששר הפנים המקומי הקצה לסוחרת הסמים סידורי אבטחה על מנת שתוכל להמשיך בפועלה בראש שקט - ולמרות זאת, היא נעצרה בעשור הקודם, הוסגרה לארה"ב ונידונה בשנת 2015 ל-12 שנות מאסר.

כנראה שלא תשמעו על מרי ולנסיה בכל העונות של סדרת הטלוויזיה "נרקוס", למרות שהיא הייתה אחראית על הברחת מאות טונות של קוקאין מקולומביה לארה"ב בשנות ה-90. בשנת 1988 הקימה ולנסיה את ארגון הפשע "לאס שיבאס" שעסק בסחר בסמים והלבנת הון, ומעבר לזה הארגון זכור עוד היום בתור אחד הקרטלים הראשונים בקולומביה שכל הדרג הבכיר שלו היה מורכב מנשים (12 ליתר דיוק).

שמה של ולנסיה עלה על הרדאר של רשויות האכיפה האמריקאיות בשנת 1994, ומי שהייתה מוכרת באותן שנים בתור "לה סניורה" (הגברת), נתפסה לבסוף בברזיל והוסגרה לארה"ב בשנת 1997. שנתיים מאוחר יותר היא הודתה בעברות סחר בסמים ונידונה למאסר עולם. 13 שנים מאוחר יותר היא שוחררה מהכלא ונעלמה כאילו בלעה אותה האדמה.

ליליאנה קמפוס, המוכרת גם בתור "לה מאדאם", השתמשה בקריירה הקצרה של בתור סוחרת סמים כקרש מקפצה לענף אחר בעולם התחתון של קולומביה.

בשנת 2002 היא נידונה לכמעט שלוש שנות מאסר על סחר בהרואין, ועם שחרורה היא גורשה חזרה למדינת המוצא שלה, וכשהגיעה לשם השתמשה בידע שצברה בשביל להפוך לסרסורית הגדולה ביותר בעיר קרטחנה.

שיטת העבודה של קמפוס הייתה לגייס נערות משכונות העוני בעיר ולשלוח אותן לעסוק בזנות ברחבי קולומביה, ועל פי הפרסומים, העסק שלה הפך לבינלאומי כאשר החלה לסרסר בנערות באיי הבהאמה, מיאמי, פנמה ומקסיקו. בשנת 2018, היא נעצרה על ידי הרשויות, אז גם פורסם הקשר שלה לכאורה עם "מלך טגנגה וקרטחנה" - הישראלי אסי מוש.

