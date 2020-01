קודם כל איש משפחה. קובי וג'יאנה ז"ל (GETTY) | צילום: ספורט 5

בוידאו: קובי מלמד את ג'יאנה מעט מהניסיון שצבר

7.9 שניות לסיום, הלייקרס היו בפיגור 90:88. פיניקס המעולה, מקום שני במערב בעונת 2005/06, החזיקה בכדור ועמדה לצאת מהבור, לנצח בסטייפלס סנטר ולהשוות ל-2:2 את סדרת הסיבוב הראשון.

הלייקרס חטפו והכדור, מי היה מאמין, הלך לקובי שהזיז את הגוף לחמישה כיוונים שונים בו זמנית וקלע סל שוויון בלתי הגיוני והגיוני במקביל. מג'יק חגג על הקווים, האולם היה בטירוף וזו רק הייתה ההכנה להארכה.

שם, בפיגור שלוש, עם 12 שניות על השעון, קובי הלך לסל, קלע עוד סל מסובך, הסאנס שוב פישלו והכדור האחרון חזר לידיים של הבלאק ממבה. עם שני שומרים על הפרצוף ואפס שניות על השעון, הוא צלף מחצי מרחק כמו שרק הוא וג'ורדן היו מסוגלים לעשות. גיים אובר.

אלא שבזמן שהמשחק ההוא, אחד הבלתי נשכחים באחת הקריירות המפוארות בתולדות הספורט, הסתיים, הלילה הארוך של קובי בראיינט רק התחיל, כי מהאולם הוא מיד מיהר לבית היולדות בלוס אנג'לס. ב-2:03 לפנות בוקר של ה-1 במאי 2006 (שש דקות אחרי שהילד השישי של שאקיל אוניל נולד. הוא וקובי כנראה נועדו להתקיים זה לצד זה), ונסה וקובי בראיינט קיבלו לעולם את הבת השנייה שלהם - ג'יאנה מריה אונורה.

אתמול, גם היא הייתה על אותו מסוק ארור ובעוד כל עולם הספורט סופד למספר 8/24 האגדי, ראוי לזכור ולספר את סיפורה של "ג'יג'י", הילדה ש"החזירה את אבא לכדורסל אחרי שהוא כבר השאיר אותו מאחור", כפי שנכתב עליה הלילה.

#KobeRIP #KobeForever #kobecrash #Kobe4ever #kobe_bryant #kobebraynt #BryantFamily #GiannaBryant #LosAngelesLakers #RIPMamba #RIPGiannaBryant pic.twitter.com/b0JhpPKYJK — dominant Demeanor (@bbcnson) January 27, 2020

RIP Kobe & Gianna Bryant, along with everyone else in the crash.



I don't care what his politics were, because he was an inspiration to the world.



Can't people just unite in prayer for his family & others involved!?



Strength & Honor! Great tribute...pic.twitter.com/SnOtkGNqs8

— Machiavelli (@TheRISEofROD) January 27, 2020