לא בכל יום כזה דבר קורה. למעשה, בפעם השנייה בלבד בקריירה שלו, לברון ג׳יימס הורחק לאחר שפגע בפניו של אייזאה סטיוארט במהלך המשחק של לוס אנג'לס לייקרס נגד דטרויט פיסטונס. לאחר מכן פרצה מהומה אדירה על הפרקט בסיומה גם סטיוארט עצמו הורחק מהמגרש בעודו מדמם.

צפו בתקרית בנגן הווידאו למעלה >>

"כולם בליגה יודעים שלברון הוא לא בחור מלוכלך", מיהר להגן אנתוני דייויס על חברו. "למעשה, ברגע שהוא הבין שהוא פגע בו הוא הסתכל אליו והיה כזה 'וואו, אני מצטער, טעות שלי. לא רציתי לעשות את זה".

גם מאמן הלייקרס, פרנק ווגל, הגיב לאירוע: "לברון בכלל ספג מרפק מסטיוארט בצלעות, זה היה פאול. הוא רק רצה להתנתק מהמגע הזה. הפגיעה שלו בסטיוארט הייתה בטעות, ברור שזה לא אמור להביא להרחקתו".

בנוסף לשניים במרכז המוקד, ראסל ווסטברוק ספג טכנית במהלך התקרית, ולאחר המשחק השופט, סקוט פוסטר צוטט כשהוא מעביר עליו מידה מסוימת של אחריות: "הוא לא חיפש שלום, הוא יותר רצה להביא להסלמה. היו לו כמה פעולות לא ספורטיביות במהלך הקטטה הזאת". בנוסף, פוסטר גם התייחס ישירות להחלטה להרחיק את לברון: "השימוש שלו בכוח מעל לכתף היריב היה לא נחוץ ומופרז".

אגב, ווסטברוק עצמו הופתע לשמוע על כך שספג את הטכנית: "וואו, למה קיבלת טכנית? לא ידעתי את זה. זה מעניין. טוב, אני פשוט ראסל אני מניח, כשאתה ראסל ווסטברוק הם מנסים לעשות הכל, אבל לא משנה. אני לא יודע מה עשיתי, אבל לא חשוב. הם היו חייבים להאשים משהו".

המקרה גרר שלל תגובות של אנשי הליגה ברשת הטוויטר, לפניכם המיטב >>

Man hell naaaaa ain’t no way — kuz (@kylekuzma) November 22, 2021

Woahhhhh — Bradley Beal (@RealDealBeal23) November 22, 2021

Russ got his hands up pic.twitter.com/eAsagM1nPy — David Mai (@dmai21) November 22, 2021

WHAT IS THE MALICE AT THE PALACE EQUIVALENT FOR LITTLE CAESARS ARENA. WE'RE ON THE VERGE — Rob Perez (@WorldWideWob) November 22, 2021