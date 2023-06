אמיל לחזיאל הוא איש העסקים הישראלי בן ה-39 שנורה למוות הלילה (רביעי) בשכונת הוליווד הילס שבאל איי. לחזיאל, שירד מהארץ לפני כעשור, הסתכסך ככל הנראה בשבוע שעבר עם מספר עבריינים מקומיים, שעל פי החשד הגיעו הלילה במתכונת מצומצמת לשכונה בעיר - שם הוא נורה מספר פעמים. בוצעו בו פעולות החייאה לפני שמותו נקבע במקום.

בין לחזיאל, שהתגורר בשנים האחרונות בארה"ב, לבין היורה, החל ויכוח ליד רכבו של החשוד ליד שביל הגישה ברחוב, כך לפי דיווחים מקומיים. אחריו ירה בו החשוד ברצח מספר פעמים ואז נמלט. ייתכן כי ברח רגלית מהזירה ואז נכנס לרכב אחר שהמתין לו במקום - אולם נסיבות הרצח עדיין נחקרות.

#BREAKING: Authorities searching for shooting suspect in Hollywood Hills this morning. https://t.co/ND2IVl8wH6 — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 7, 2023

לחזיאל, אב לשניים שנישא לישראלית, ירד מהארץ אחרי שהיה יעד מודיעיני של המשטרה תקופה ארוכה. בעברו היה מזוהה עם ארגון הפשע של שלום דומרני באשקלון, שם התגורר לפני שעקר לארה"ב, ואף נעצר. הוא היה בעל עסקים של מגרשי מכוניות ועוד מספר עסקים בתחום הרכב והמלונאות בארה"ב. בנוסף היה לחזיאל מקורב לרב פינטו ולאחיו.

האדם שירה בו נמלט כאמור במכונית וכעת מתקיים אחריו מצוד - אולם לא נמסר עד כה תיאור של הרכב, או של החשוד, פרט לכך שמדובר בגבר. המשטרה המקומית פתחה בחקירה וקונסולית ישראל בלוס אנג'לס בודקת את הדיווחים האחרונים.