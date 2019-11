פחד בארה"ב: כך הפך יורשו של אל צ'אפו לאדם שמרעיל את רחובות המדינה

רובן נמסיו אוסגוארה סרבנטס ממשיך לחמוק מרשויות האכיפה של ארה"ב ומקסיקו, כל זאת בזמן שהוא ממשיך להציף את רחובות ארה"ב בסמים קטלניים תוך כדי שהוא גורף לכיסו מיליוני דולרים.

לאחרונה דווח כי סרבנטס, אשר מוכר גם בכינוי "אל מנצ'ו" ונחשב ליורשו של אל צ'אפו בתואק ראש הקרטל המסוכן בעולם, הצליח להחדיר סוכנים מטעמו שפועלים בעשרות מדינות בתוך ארה"ב ומפיצים מגוון רחב של סמים נרקוטיים - כולל קוקאין, הרואין, מת'אמפטמינים ופנטניל.

קרטל חליסקו נואבה חנרסיון (CJNG), מוגדר כבר שנים בתור אחד מסוחרי הסמים האכזריים והמבוקשים ביותר בעולם, עם פרס של 10 מיליון דולרים על ראשו שמוצע על ידי הבולשת האמריקאית לכל מי שיוביל ללכידתו.

"אל מנצ'ו" מוכר ברחבי מקסיקו והעולם בעיקר "בזכות" אכזריותו הרבה, ולמעשה, מאז שהפך את CJNG מהזרוע הצבאית של קרטל סינלואה (עליו שלט עד לא מזמן אל צ'אפו) לארגון בפני עצמו - הוא מואשם בפעולות של טרור, חטיפה, רצח ואפילו קניבליזם, ומעבר לזה הוא גם מוכר היטב "בזכות" הטקטיקה שלו להפצת סמים.

גורמים במנהל לאכיפת סמים האמריקאי (DEA) טוענים כי ל"אל מנצ'ו" יש כ-5,000 פעילים שפועלים בשלוחות בכל יבשת בעולם - למעט אנטארקטיקה - וכאמור הם מעריכים שיש לו סוכנים בכ-35 מדינות ברחבי ארה"ב, ולהערכתם, כשליש מכמות הסמים שמוברחים למדינה קשורים בצורה כזו או אחרת לעסקיו של "אל מנצ'ו".

"הוא פשוט הצליח לעקוף ולשכלל את דרכי ההפצה של כל קרטלי הסמים הוותיקים", מספר אדוורד פוליס, סוכן DEA לשעבר. "הוא לקח את הפעילים שלו ופיזר אותם בחופה המערבי והמזרחי של ארה"ב. בכל המקומות שיש בהם ביקוש לנרקוטיקה ובעיות צריכה - שם תמצאו את הפעילים שלו".

פוליס מוסיף כי "אל מנצ'ו" ירש למעשה את מקומו של "אל צ'אפו" בתור סוחר הסמים המסוכן ביותר במקסיקו. "אל צ'אפו פעל במודל הישן של הפצת סמים. כלומר, הוא מכר כמויות גדולות של נרקוטיקה באופן סיטונאי. אל מנצ'ו לעומת זאת לוקח את הסם ישירות אל הרחוב".

מהבחינה הזאת, טוענים רבים, סוחר הסמים המבוקש שינה לחלוטין את השיטה של עמיתיו הוותיקים, ועל הדרך הפך לברון הסמים המוביל במקסיקו.

כריס אוונס, סוכן DEA בהווה, התייחס להשפעתו של "אל מנצ'ו" על שוק הסמים בארה"ב ואמר כי קרא הקרטל המקסיקני מרעיל את רחובות ארה"ב. "חשוב מאוד שכל אזרחי המדינה ידעו את זה", סיפר הסוכן אוונס. "חשוב שאנשים יהיו מודעים לגורמים שמסכנים את חברי הקהילה שלהם ואת האנשים שקרובים עליהם".