לוס זטס: 18 שנות מאסר לראש הקרטל האכזרי ביותר במקסיקו

המלחמה נגד ראשי קרטלי הסמים במקסיקו לא עוצרת לרגע: על פי פרסומים ביממה האחרונה בכלי התקשורת הלטיניים, רשויות מקסיקו גזרו לאחרונה עונש מאסר כבד על העבריין אוסקר עומר טרבינו מוראלס - מי שמוכר בעולם התחתון של מקסיקו בתור "Z-42".

מוראלס, ראש הקרטל האכזרי "לוס זטס", נעצר בשנת 2015 בעוון החזקת נשק שלא כחוק וניהול ארגון שעסק בפשע מאורגן. כוחות המשטרה הפדרליים הגדירו אותו בעבר בתור "פושע צמא דם" שאכזריותו הנוראית אפיינה מאוד את הקרטל שעמד בראשו.

אם השם "לוס זטס" נשמע לכם מוכר, אז זה בטח בהקשר לפועלם של אנשי קרטל ה-CJNG (נואבה חנרסיון) - אויביהם המושבעים, והקרטל שנחשב לאכזרי לא פחות מזה שמוראלס עמד בראשו.

השפעתו ואכזריותו של קרטל "לוס זטס" מורגשת בעיקר באזור החוף המזרחי של מקסיקו ובמרכז המדינה, ופועלם העיקרי בתוך תחומי מקסיקו הוא סחר בסמים, נשק, סחר בבני אדם ואפילו בדלק.

מוראלס עצמו הצטרף כחבר בקרטל בערך באמצע העשור הקודם, והוא נחשב למוח מאחורי סדרה של חטיפות ורציחות שהתבצעו במדינה בין השנים 2005 ל-2006. את השליטה על ראשות הקרטל הוא ירש בשנת 2013 לאחר מעצרו של אחיו - מיגל אנחל טרבינו מוראלס, המוכר גם בתור "Z-40".

בשיאו, נחשב קרטל "לוס זטס" לארגון הפשע השני בהשפעתו על מקסיקו, אחרי קרטל סינלואה שהונהג על ידי חואקין "אל צ'אפו" גוזמן. רשויות האכיפה במדינה מגדירות את מוראלס בתור האחראי הישיר על כוחו הרב של הקרטל בתחילת העשור, זאת בעיקר אחרי סדרה של פעולות טרור אותן תכנן והנהיג ברחבי המדינה.

בשנת 2011, מוראלס הורה לחייליו לארגן ולהוציא לפועל שתי פעולות שהובילו למותם של יותר מ-100 בני אדם, שני אירועים שהפכו לכתם שחור בהסטוריית הקרטלים במדינה; הטבח בכביש 101 וההתקפה על קזינו רויאל.

כביש 101, שמוכר כיום גם בתור "ציר המוות", היה מוקד פעולות הטרור העיקרי של אנשי "לוס זטס" אשר היו עוצרים קווי אוטובוסים ממשלתיים באזור סן פרננדו וכופים על הנוסעים להצטרף לשורותיהם או לשלם להם דמי כופר. אלו שסירבו להצטרף או לשלם - נורו למוות על ידי הפעילים, ועל פי הדיווחים כ-72 בני אדם נרצחו לאורך השנים בכביש הידוע לשמצה.

באותו קיץ, אנשי "לוס זטס" הואשמו גם בפעולת נקם נגד בעלי קזינו רויאל שבמונטריי, נואבו ליאון. כלי התקשורת המקסיקניים דיווחו באימה כי בעל הקזינו סירב לשלם לחברי הקרטל את דמי הפרוטקשן החודשיים שעמדו על כ-130 אלף פזוס (כ-6,800 דולר).

אחרי שסירב בעקשנות לשלם להם, למרות שלל האיומים שקיבל, קבוצת חמושים פשטה על בית העסק עם רובים אוטומטיים ופתחה באש במשך דקות ארוכות והציתו את הכניסה לבניין. כבאים מקומיים שהגיעו למקום מצאו את גופותיהם של 52 בני אדם, ומאוחר יותר סיפרו כי בהתחשב בגובה הלהבות במקום, ייתכן ואזרחים רבים אחרים איבדו את חייהם וגופותיהם הפכו לאפר.

#BREAKİNG Omar Treviño Morales, aka 'Z-42', was sentenced for “operations with resources of illegal origin’ and carrying firearms for the exclusive use of the Armed Forces.

Omar, the former leader of the criminal organization #Zetas, was sentenced to 18 years in prison. pic.twitter.com/JBDvKmUgQK