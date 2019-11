סוף טראגי: אותרו שרידי גופתה של בתו של לוחם ה-UFC

פרשת היעלמותה של אניה היילי בלנצ'רד (19) הסתיימה בצורה הכי טראגית שניתן לדמיין אחרי שחוקרי משטרת אלבמה דיווחו כי גופתה נמצאה השבוע ללא רוח חיים. אחרי קרוב לחודש אינטנסיבי של חיפושים, בלשי המשטרה המקומית מצאו את גופתה של הסטודנטית ביער במחוז מאקון ללא רוח חיים, וטרם ברור מה הוביל למותה. בלנצ'רד נעלמה ב-23 באוקטובר האחרון אחרי שנראתה לאחרונה בחנות כלבו מקומית. בשבועות שאחרי היעלמותה, חוקרי המשטרה הצליחו לאתר את רכבה הפגוע של הנעדרת אשר הכיל, כלשונם, "שרידי DNA שונים". בשלב הזה, מה שהוגדר תחילה בתור חקירת חטיפה - הפך מהר מאוד לחקירת רצח. שלושה גברים נעצרו בחשד להיעלמותה של בלנצ'רד מאז התפוצצות הפרשה: איברהים יאזיד (29), אנטוויין פישר (35) ואביו, דיוויד לי ג'ונסון (63). יאזיד נעצר בחשד לחטיפת הסטודנטית ומוחזק כעת אפשרות לשחרור בערבות, ושני הגברים האחרים חשודים כי סייעו לו בחטיפתה והעלמתה של הצעירה (פישר חשוד בהשמדת ראיות וג'ונסון חשוד כי שיקר במהלך החקירה). נסיבות מותה של בלנצ'רד טרם התבררו סופית, והחוקרים מחכים כעת לתשובות הנתיחה לאחר המוות, ובמידה וממצאי הנתיחה יחשפו פרטים חדשים על הפרשה ייתכן והחשודים יואשמו בסעיפים נוספים. View this post on Instagram A post shared by Walt Harris (@thebigticket205) on Nov 19, 2019 at 12:17pm PST כזכור, הפרשה זעזעה את תושבי ארה"ב ואוהדי ה-MMA בפרט מאחר והקורבן הייתה בתו החורגת של וולט האריס, לוחם מוכר ואהוב בארגון ה-UFC. מאז היעלמותה השתמש האריס בכל חשבונות המדיה החברתיים שלו בשביל להגביר את המודעות לפרשה בתקווה שתהיה פריצת דרך בחקירה, ומאז מציאת גופתה של בתו החורגת הוא שומר על שתיקה מוחלטת וטרם הגיב לפרסומים על הטרגדיה האיומה שהיכתה בו ובבני משפחתו. {title}





