בעל טסלה שהטיל אימה על נהגים בכבישים בדרום קליפורניה תועד במהלך פרצי זעם אלימים. אזרחים תמימים שנסעו לידו בכביש ספגו ממנו איומים ומכות אלה מבלי שעשו דבר. לאחר שהפך לאימת הנהגים שפרסמו את מעשי האלימות החריגים, השבוע הוא נעצר על ידי משטרת התנועה של קליפורניה.

"המטורף עם הטסלה" עלה לכותרות בחודשים האחרונים לאחר שנקשר למספר תקיפות רכב שהתרחשו בכבישים המהירים של קליפורניה, כולל תקיפה אחת שהתרחשה ביוני במערב הוליווד וכללה עימות בין הגבר לאישה שנסעה במכונית עם אמה הקשישה בת ה-93.

הנהג האלים זוהה כנתנאל ראדימק בן ה-36. הוא הורשע והוא מוחזק בערבות של 5 מיליון דולר בחשד לתקיפה עם נשק קטלני. נגד ראדימק הוצאו שני צווי מעצר נוספים בגין התנהגותו האלימה.

על פי החשד, ראדימק הנהג שעומד מאחורי התקיפות באזור לוס אנג'לס. על פי המשטרה, דפוס התגובה שלו היה דומה. במרבית המקרים הוא היה עוצר את רכב הטסלה שלו, ויוצא ממנו עם צינור מתכת בידיו. לאחר מכן התקרב לרכבו של הקורבן והחל לחבוט על הדלתות והחלונות ולאחר מכן נכנס למכוניתו ונסע מהמקום.

The Tesla driver who's been on a one-man road rage rampage across SoCal has been ID'd. The suspect targets women and the men who come to their aid, smashing cars with pipes and punching victims. So who is he, and where is he? Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/5vlnn2tKD3 pic.twitter.com/9DJAyRCkof — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 21, 2023

המשטרה טוענת כי ראדימק עמד מאחורי שני אירועים נוספים כאלה שהתרחשו ב-11 בינואר. באחת התקריות, האיש נלכד בווידאו כשהוא קופץ מתוך הטסלה דגם X השחורה שלו ורץ לעבר מכוניתה של הקורבן לפני שפגע ברכב מספר פעמים עם הצינור. קורבן התקיפה אמר שהוא התחיל לתעד לאחר שראה את נהג הטסלה מתנהג בצורה חריגה ומכוון לקורבן אחר לפני שהפנה את הפוקוס שלו אליו.

הקורבן, שנותר אנונימי כשדיבר עם ערוץ מקומי על המפגש, אמר: "בתחילה אתה חושב, 'האם עלי להצמיד אותו לקיר עם המכונית שלי?' 'אני צריך לדרוס אותו?' 'מה עליי לעשות?'. ניסיתי להישאר מרוכז ולחשוב, 'אני לא רוצה לעבור מקורבן לעבריין ברגע''.

סרטון של התקרית תיעד את ראדימק עוצר את הטסלה שלו ליד מכונית לבנד ביציאה מהכביש המהיר. לאחר מכן הוא יוצא ממכוניתו ורץ לעברה, מנסה לפגוע בה לפני שהמכונית נוסעת במהירות.

"הוא חוזר למכונית שלו והוא שם לב שאני מצלם אותו, אז הוא עקב אחרי", המשיך הקורבן להסביר. "באיזשהו שלב, הוא חסם אותי והתחיל להכות על המכונית שלי".

מעצרו של ראדימק

המשטרה הודיעה השבוע שכמה לידים וסרטוני מצלמות אבטחה הובילו למעצר בסופו של דבר של ראדימק. בתקשורת המקומית בקליפורניה בדקו את עברו של ראדימק וגילו כי לאיש חם המזג היסטוריה אלימה של עבריינות.

בשנת 2022, היו נגד ראדימק שני אישומים בגין אלימות במשפחה נגד אשתו, ב-2021 הוגש נגדו אישום בגין החזקה למכירת מתאמפטמין ובשנת 2017 היו יש שני אירועי ונדליזם תחת שמו.