דרמה בברזיל: גבר חמוש בסכין התפרץ אל אחד מאולפני הטלוויזיה במדינה ולקח את אחת הכתבות במקום כבת ערובה, באירוע תועד כולו על ידי המצלמות במקום.

התקרית יוצאת הדופן התרחשה באולפני רשת הטלוויזיה TV Globo בריו דה ז'ניירו, ועדי ראייה שנכחו במקום מספרים שהגבר, שזהותו טרם פורסמה, קפץ מעל הגדרות מסביב לאולפנים ותפס כבת ערובה את האישה הראשונה שנקלעה לדרכו – הכתבת מרינה ארויו.

גורמים המעורים בפרטי התקרית מספרים שהגבר שלף מצ'טה והצמיד אותה אל אזור הבטן של ארויו ואז דרש לעלות לשידור ולשוחח עם מגישת תוכנוי החדשות Jornal Nacional - רנטה וסקונסליוס.

As primeiras imagens do sequestro, diretamente do circuito interno da Globo Rio pic.twitter.com/cFFA6vJxcA