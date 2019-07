בשירות הקרטל: כך נראות ופועלות צוללות הסמים

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I — U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019 סוכנות הידיעות Inside Edition העניקה ביממה האחרונה הצצה נדירה ויוצאת דופן אל תוך בטנה של צוללת קוקאין שהופעלה על ידי אחד הקרטלים הבולטים באמריקה הלטינית. הבחירה של אנשי סוכנות הידיעות האמריקנית לחשוף את אופן הפעולה של הצוללת ושיטת ההברחה המתוחכמת מגיע לאחר מעצרה הדרמטי בסוף השבוע של צוללת הסמים שהייתה בדרכה לארה"ב ממקסיקו, ונתפסה על ידי סוכנים של משמר החופים האמריקאי שהשתלטו עליה במפרץ מקסיקו, תוך תיעוד דרמטי של רגע המעצר. המבצע הנועז פורסם ביום יום שישי האחרון בחשבון הטוויטר של משמר החופים, וכאמור בסרטון התיעוד שני סוכנים עולים על כלי השיט בזמן מנוסתו והולמים בכוח בדלת הכניסה לצוללת עד שהמפעיל נכנע ופותח אותה. הקליפ, באופן טבעי, הפך עד מהר מאוד לוויראלי עם יותר מ-3.4 מיליון צפיות ואפילו שיתוף מנשיא ארה"ב בכבודו ובעצמו. "אתם מסוגלים לתפוס את אומץ הלב הזה?", כתב טראמפ והוסיף: "מעצר סמים מדהים!". 9 שנים לפני המעצר הוויראלי, בשנת 2008, זכו כתבי ה-Inside Edition לקבל הצצה נדירה אל תוך אחת הצוללות שמפעילים הקרטלים הלטיניים להברחת הסמים לתוך תחומי ארה"ב, ומומחים שהתראיינו לכתבה סיפרו כי כלי השיט הללו מוגדרים בתור Semi-Submersible (כלומר, הם לא צוללים בשלמותם), וכתוצאה מכך הם חשופים יותר לסיורים של הרשויות מאשר כלי צלילה צבאיים. בתוך הצוללת עצמה ניתן לראות די בבירור כי היא מופעלת תוך שימוש באמצעים דלים באופן יחסי, עם מוט היגוי בסיסי, ידיות ששולטות במדחפים, מד דלק ומצפן. עוד תמצאו בהן משאבות מים למקרה של דליפה בכלי השיט ותעלות אוורור שמונעות מאנשי הצוות להיחנק. למוות על פי הדיווחים, ניתן להשיט בצוללות הללו עד 4 מבריחים בכל פעם ולהעביר יחד איתם יותר מ-8 טון קוקאין. למרות הטכנולוגיה המיושנת שמיושמת בצוללות הללו, גורמים ברשויות ארה"ב מדווחים כי קשה מאוד לאתר אותן. "הן כמו לוויתנים לבנים", סיפר סגן סטיבן בריקי, דובר משמר החופים של אזור האוקיינוס השקט בריאיון לאתר ה-Washington Post. "הן מאוד נדירות. לתפוס אחת מהן זה הישג משמעותי מאוד עבורנו". בריקי הוסיף כי סיירי חופים נתקלים בצוללות סמים בתדירות של פעם בשנה, והיה להם מזל שהמעצר האחרון עבר בשלום. לטענתו, מעצר של הצוללות הללו יכול להיות מאוד מסוכן כי המבריחים עשויים להיות חמושים, ולעיתים קרובות, הם גם יכולים להטביע את הצוללת במכוון ולהשמיד אותה יחד עם כל הסמים בתוכה. {title}





