העבריין אמיל לחזיאל אהב את החיים הטובים. הוא נהג להמר בקזינו המחתרתי שפעל בבית בשכונת בוורלי הילס שבלוס אנג'לס ששייך לחברו הטוב, נסע במכוניות יוקרתיות, ענד שעונים נוצצים עשויים מזהב ומעוטרים ביהלומים במאות אלפי דולרים, בילה בבתי מלון מפוארים, במסיבות של האלפיון העליון והקפיד לטוס במטוסים פרטיים. חיי הפאר שתיחזק נגמרו ברגע אחד, כשיצא בשבוע שעבר מעוד ערב של הימורים.

"אמיל אהב את השופוני", סיפר ל', ישראלי שהכיר היטב את לחזיאל. "היה חשוב לו להתלבש 'מיליון דולר' ולספר לכולם שכל העבריינים הכי בכירים בישראל הם חברים טובים שלו. הוא אהב את החיים טובים, נהג בבנטלי, רולס רויס ופרארי, אבל מצד שני כל הזמן שיחק באש. הלך על חבל דק. אהב לארגן הימורים, לפעמים במהלך משחקי פוקר כשהיו על השולחן מאות אלפי דולרים הוא דיבר לא יפה לאנשים או התנהג בגסות ולא הבין שיום אחד זה יחזור אליו כמו בומרנג".

לחזיאל היה מכור להימורים. הוא היה דמות מוכרת מאוד בקרב מהמרים באזור לוס אנג'לס ומקושר מאוד לאנשי עסקים עשירים ולעבריינים מקומיים, בהם ישראלים רבים. משחקי ההימורים בהם השתתף נערכו בתוך וילה יוקרתית שחברו השכיר. לחזיאל, שעזב את הארץ לפני כעשור, התחתן עם לילי, ישראלית שהכיר במיאמי ולשניים נולדו שני ילדים.

"המוסלים, שלום דומרני וערן חייא חברים שלי", נהג לחזיאל לומר בשיחות עם אנשי עסקים ישראלים שהכיר בארצות הברית כדי לעשות עליהם רושם שהוא קשור לעולם התחתון ושיש לו כוח ושעבריינים מכבדים אותו. בפועל אף אחד מהם לא היה חבר של לחזיאל.

"הוא המציא סיפורים וזה ממש לא עולה כסף", סיפר עבריין ישראלי שמתגורר במיאמי. "על אנשי עסקים ישראלים זה עשה רושם גדול כי כשהיו להם סכסוכים עסקיים הם פנו לאמיל שיעזור להם בסיוע חברים עבריינים".

על הקזינו המחתרתי אליו היה לחזיאל מגיע השקיף השחקן ההוליוודי אדם דווין, שכיכב בסרט "פיץ' פרפקט" ושביתו המפואר ניצב מול וילת ההימורים. "בצד השני של הרחוב "שיחקו משחק פוקר מטורף", שחזר דווין לאחרונה. "המהמרים הגיעו במכוניות למבורגיני, בנטלי ורולס רויס. ראיתי שם זקנים שבטוח באו בשביל לשחק קלפים ולשכב עם זונות. אני תמיד רואה את הבחורים האלה וזה ממש תענוג לשבת ולצפות בהם. אז אני ואשתי (דווין נשוי לשחקנית קלואי ברידג'ס) יושבים על המרפסת ומסתכלים".

לחזיאל, 39, תושב אשדוד לשעבר, היה דמות מוכרת ליחידה המרכזית במשטרת מרחב לכיש וללהב 433. הוא נחקר לא פעם על תיקים חמורים ועל קרבתו לראש ארגון הפשע שלום דומרני. "הוא היה מקורב מאוד לשלום דומרני ולרב יאשיהו פינטו והחצר שלו", ציין גורם במשטרה, "עצרנו אותו כמה פעמים אבל כל פעם הוא הצליח לחמוק לנו מכתב אישום. הוא היה איש עסקים חכם אבל ערמומי מאוד, שעסק לא פעם בתחום המרמה. בגלל זה עבריינים אהבו להתערבב איתו, להיות בקרבתו, אבל היו לו גם סכסוכים עם עבריינים שרצו להוריד אותו. לא כולם אהבו אותו".

לחזיאל הבין שהוא "שרוף" בארץ, שהמשטרה לא תעזוב אותו, שהיא יושבת לו על הזנב, ולכן החליט לפתוח חיים חדשים במיאמי. הוא התחיל בעסק לתיקון גגות, היו לו מגרשים למכירת כלי רכב יוקרתיים ועסקי הימורים שהיו הצד האפל בחייו שלא רבים ידעו עליהם. הוא הספיק לחזור בתשובה בהוראה של הרב פינטו ונהג לתרום לבתי כנסת ולמוסדות דת.

#BREAKING: Authorities searching for shooting suspect in Hollywood Hills this morning. https://t.co/ND2IVl8wH6