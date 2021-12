העבריין הישראלי יצחק מאירי (56) נרצח אתמול (רביעי) בעיר אמסטלפיין שבצפון הולנד, וכעת נבדק החשד שמי שחיסלו אותו הם כמה סוחרי סמים טורקיים שירו בו מטווח קצר לאחר שעל פי החשד הוא "עקץ" אחד מהם במהלך עסקה שנרקמה בין שני הצדדים בעבר.

מאירי, עבריין מוכר ויעד של משטרת הולנד, חוסל אתמול בשעות הבוקר לא הרחק ממקום עבודתו, חנות קוסמטיקה בעיר שאהובה כל כך על הישראלים במדינה, בה הוא שימש כמנהל כספים. על פי החשד, מאירי הסתכסך כאמור עם כמה בכירים בקרטל הסמים הטורקי הפועל בהולנד, בחודשים האחרונים הוצא נגדו צו חיסול, ומאז הוא ניצל לפחות שלוש פעמים מניסיונות חיסול שונים.

"היה עליו חוזה כבר תקופה ארוכה", מספר ל-mako עבריין ישראלי שהכיר היטב את מאירי. "הוא לא הבין שמדובר באנשים כבדים שלא רואים בעיניים, והיה ברור שזה עניין של זמן עד שיורידו אותו. זה היה רצח ממוקד וצפוי מראש".

על פי הפרסומים בתקשורת ההולנדית, שוטרי משטרת הולנד מצאו את מאירי שכוב על הרצפה כשהוא מחורר בכדורים, ועל פי החשד היה זה מתנקש רכוב על אופנוע שריסס אותו מטווח קצר ונמלט מהמקום. לדברי כוחות המשטרה, המחסלים לא השאירו למאירי כל סיכוי, הוא פונה לבית החולים המקומי במצב אנוש ושם קבעו הרופאים את מותו.

