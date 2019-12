כדורגלן העבר, קובי מוסא, צפוי להעיד היום בשיחת וידאו מארצות הברית במשפט שמתנהל נגד אבנר הררי ואבישי בן דוד שמואשמים בניסיון חיסולו לפני כ-3 שנים. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב עולה כי בן דוד (32) והררי (64), מי שהמשטרה מגדירה כמחסל מספר אחת של העולם התחתון, פעלו בשיתוף פעולה כדי לשים קץ לחייו של מוסא על ידי הנחת מטען מתחת לרכבו. השניים מואשמים בעבירות של ניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, ייצור נשק, נשיאת נשק וסחיטה באיומים. הם מכחישים באמצעות עורכי דינם איתן סבג ושי רודה כל קשר להאשמות נגדם וטוענים כי אין שום ראיה ישירה הקושרת אותם להנחת המטענים. מוסא, שעזב את הארץ לארה"ב לפני חודשיים, שיחק במשך כמה שנים בקבוצת מכבי תל אביב ולאחר מכן ברמת השרון והפועל פתח תקווה. בשנותיו האחרונות בעולם הכדורגל פנה במקביל לאפיק העסקים ונהג לנסוע במכונית מרצדס מפוארת. למרות שטען בשיחות עם כלי התקשורת כי אין לו קשר לעבריינים, הרי שבחקירתו במשטרה מסר פרטים אחרים לגמרי. לחוקרי ימ"ר תל אביב הוא סיפר כי הוא כדורגלן והוא שותף במסעדה ב'סינמה סיטי' עם איש העסקים והבעלים של בני יהודה, ברק אברמוב ויש לו אתר באינטרנט של נוצרים אוונגליסטים שלהם הוא מוכר קורסים. החשד: פעל כדי לשים קץ לחייו של מוסא. אבנר הררי | צילום: עופר חן חוקר: "האם אתה מבין שהניחו לך מטען ברכב? מוסא: "כן". חוקר: "האם אתה מהמר"? מוסא: "בקטנה. מהמר בווינר ובאינטרנט לפעמים פה ושם. באיזה סכומים? בסביבות 500 עד 1,000 שקל". חוקר: למה לדעתך ירצו לפגוע בך? מוסא: "כי חושבים ובטוחים שאני הרסתי משפחה ושהייתי עם בחורה נשואה וזה לא אנשים נורמליים" חוקר: "תסביר למה אתה מתכוון" מוסא: "זה בחור שפעם היו לנו חברים משותפים. הוא וחברים שלו בטוחים שאני שכבתי עם אשתו בזמן שהייתה נשואה ושבגללי הם התגרשו". חוקר: "לפני כמה זמן זה קרה?" מוסא: "בסביבות שנתיים". חוקר: "ואתה חושב שעד כדי כך הוא שונא אותך שיחפש לשים לך מטען ולפגוע בך?". מוסא: "כן". View this post on Instagram A post shared by קובי מוסא (@kobimoosa) on May 12, 2014 at 2:51am PDT חוקר: "האם מאז שזה קרה לפני כשנתיים קיבלת מסרים/או איומים ממנו או ממקורביו"? מוסא: "לא טלפון, לא איום, לא אזהרה, לא כלום וזה מה שמפחיד"? חוקר: "האם היה לך רומן עם אשתו? מוסא: "לא. היינו ביחד רק בעבר הרחוק, לפני שהייתי נשוי ולפני שהוא התחתן איתה". חוקר: "אני שואל שוב - האם לדעתך המטען רק בגלל העניין שלך עם אותו בחור?" מוסא: "כן, לא עולה לי בדעתי שום דבר אחר. בוודאות". כמו כן, בתמלילי החקירה התייחס מוסא בין השאר לקשרים של אותו עבריין עם עבריינים בכירים ומוכרים בישראל. חוקר: "מה פחדו להגיד לך נראה לך או מה?" מוסא: "לא, אולי הוא התבטא, אולי זו הייתה המחשבה שלהם. בואנה הם אנשים לא פראיירים. הוא התגרש בגללי"? חוקר: "למי הוא מקושר"? מוסא: "ערן חיא, כן יותר מאח שלו" לדבריו של מוסא הוא ראה את שניהם יחד וחיא התקשר לאותו עבריין פעמים רבות מהכלא. חוקר: "ונו מי עוד חבר שלו"? מוסא: "כולם. מוסלי איתו". חוקר: "כל האחים"? מוסא: "כן". חוקר: "בקיצור יש לו אנשים קליברים, גם מוסלי הם קליברים ומאחוריו". מוסא: "כן". עו"ד שי רודה | צילום: מוטי קמחי, חדשות עו"ד איתן סבג | צילום: יחצ {title}





