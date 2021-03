תיעוד מצמרר של האלימות הקשה בשכונות העוני בברזיל הפך לוויראלי ברשתות החברתיות לאחרונה אחרי שמורה בבית ספר יסודי צילמה את תלמידיה מתחבאים במסדרונות בזמן ששתי כנופיות ניהלו קרב יריות אכזרי מחוץ למוסד החינוכי.

בסרטון שנצפה כבר למעלה מ-2 מיליון פעמים אפשר לראות ארבעה ילדים מכסים את אוזניהם בזמן מטחי הירי מחוץ לבית ספרם, כשבינתיים המורה נראית כשהיא מנסה להרחיק את התלמידים אחד מהשנייה בשביל למזער את הסיכויים שאלו ידבקו בנגיף הקורונה שעדיין משתולל ברחבי המדינה.

בשלב מסוים ניתן לשמוע את אחת התלמידות שואלת את המורה: "איך אפשר לדעת מאיפה מגיעות היריות?", וזו ענתה לה: "אי אפשר לדעת, היריות מגיעות מכל מקום". כאמור, הסרטון עלה לחשבון הטוויטר של הפעיל החברתי רנה סילבה שזעם על מצב האלימות בפאבלות בברזיל והפך מהר מאוד לוויראלי.

Vocês conseguem entender a complexidade que é viver numa favela?



As crianças no corredor pra se proteger dos tiros. A professora preocupada com o distanciamento por causa da Covid... É isso, a realidade da desigualdade social!!! pic.twitter.com/6uIakxsqmc