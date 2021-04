עונת הרוקי של דני אבדיה הגיעה לסיומה. לקראת סיום המחצית הראשונה בין וושינגטון לגולדן סטייט, אבדיה נשכב על הפרקט כשהוא נאנק מכאבים לאחר שספג פציעה מדאיגה בקרסול ימין. אבדיה לא הצליח לעמוד על רגליו בכוחות עצמו וכעבור כמה דקות ירד לחדר ההלבשה על כיסא גלגלים. זמן קצר אחר כך, הכתב הבכיר של ESPN אדריאן ווז'נרובסקי הודיע כי אבדיה סובל משבר מאמץ שישבית אותו לשארית העונה, אך ככל הנראה לא יצריך ניתוח.

כ-45 שניות לסיום הרבע השני אבדיה נחסם וכבר בנחיתה (הלא פשוטה לצפייה) הרגיש את הכאב העז. לאחר שהחזיק את האיזור בו נפגע, חברו לקבוצה ג'ורדן בל דאג לכסות את רגלו במגבת כדי שלא יראה מה קרה. הג'נרל מנג'ר של המועדון טומי שפרד ירד מיד לחדר ההלבשה על מנת לבדוק את מצבו של אבדיה. רק במהלך היום (חמישי) מצבו של הרוקי יתבהר, אחרי שיעבור בדיקת MRI.

X-Rays on right ankle of Wizards rookie F Deni Avdija reveal a hairline fracture, source tells ESPN. MRI tomorrow. Season over, but no surgery expected to be needed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2021

זה אמור היה להיות הערב החגיגי ביותר בקריירת ה-NBA הצעירה של אבדיה לאור העובדה שהוא סוף כל סוף זכה לראות מקרוב את הקהל של וושינגטון שחזר ליציעים, והפתיחה בהחלט עמדה בציפיות. אבדיה קלע שש נק' מהירות ואף חטף את הכדור לסטף קרי, אבל רגע אחד מדאיג הוציא במהירות את הרוח מהמפרשים בקבוצה, באולם, בבירת ארצות הברית ובישראל.

יש לציין כי אבדיה ידוע כשחקן עמיד במיוחד בכל הנוגע לפציעות. הפורוורד לא סבל מפציעות חמורות בתקופתו במכבי תל אביב, ולאורך כל עונת הרוקי שלו בליגת הכדורסל הטובה בעולם פספס ארבעה משחקים בלבד, בשל פרוטוקול הקורונה.

Wizards rookie Deni Avdija suffers a lower leg injury coming down from a rebound



