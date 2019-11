הלם בפורטוגל: מדוע נרצח באכזריות "מעצב השיער של המפורסמים"?

שוויץ: ריקרדו מרקז פררה, מי שכונה "מעצב השיער של הכוכבים" נמצא השבוע ללא רוח חיים בחדר מלון במדינה לאחר שנרצח באכזריות. זה קרה ביום שישי האחרון, אז נמצא פררה על ידי החדרנית בבית המלון בו התארח וממוקם בשכונת אלביסריידן שבמערב ציריך. הוא נמצא מוטל על המיטה בחדרו עם עשרות פציעות דקירה באזור הצוואר, וטרם התבררה הסיבה לרצח המחריד. פררה הוא דמות מוכרת היטב ברחבי פורטוגל והעולם בתור מעצב השיער של כוכבים בינלאומיים רבים, כשהמפורסם ביותר ביניהם הוא כוכב הכדורגל כריסטיאנו רונאלדו. גם רונאלדו וגם פררה נולדו באותו המקום, האי מדיירה אשר באוקיינוס האטלנטי, והם צולמו יחדיו בעבר במהלך הכנות לצילומים של רונאלדו לעיתון הפורטוגלי הפופולרי Correio da Manha. Parrucchiere di #Ronaldo ucciso a coltellate in un hotel di Zurigo. Il corpo di Ricardo Marques #Ferreira trovato in una pozza di sangue da una cameriera. https://t.co/0Kg9i0cVXb pic.twitter.com/TBd5IxFP02 — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) November 3, 2019 סוכנות הידיעות הפורטוגלית VIP מדווחת כי החדרנית שמצאה את גופתו של פררה תיארה את הזירה בתור "מקברית", ולטענתה המיטה הייתה מגואלת בדם ובחדר עמד ריח חזק של אלכוהול. מחקירה ראשונית של המשטרה מתברר כי מספר אורחים במלון יצרו עם הקבלה והתלוננו על רעשים שבקעו מחדרו של פררה בלילה לפני הרצח. זמן קצר אחרי גילוי גופתו, פתחו כוחות המשטרה המקומיים במצוד אחר חשוד שהוגדר ככבר ברזילאי בן 39, ו הוא נעצר בערב שבת האחרון על ידי הרשויות בחשד לרצח. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 19, 2019 at 6:21am PST מחלקת הדוברות של תחנת המשטרה בציריך התייחסה להשתלשלות האירועים בהודעה לתקשורת בה נכתב: "החשוד זוהה לאחר שיתוף פעולה של החוקרים יחד עם המז"פ, המכון לרפואה משפטית באוניברסיטת ציריך והפרקליטות. הברזילאי בן ה-39 נעצר בזמן ששהה בביתו ונלקח לחקירה. נכון לעכשיו, הרקע והמניע לרצח עדיין נחקרים". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן