LeBaron Family Murder Victims: Names, Photos & Tributes https://t.co/xS6mCnyum8 pic.twitter.com/emAXU9zeRE — Tijani damilare (@I_am_damson) November 5, 2019

בני הקהילה המורמונית במקסיקו לא יישכחו לעולם את יום שלישי האחרון אחרי הטבח האכזרי בו נהרגו 9 מבני משפחת לָבּרון בעת שחצו את הגבול ממדינת צ'יוואווה אל כיוון סונורה בצפון מקסיקו.

על פי הדיווחים שמעוררים סערה בכל רחבי העולם, בני המשפחה נסעו בשיירה של שלושה רכבים כשלפתע נתקלו בחוליית חמושים שפתחה לעברם באש וגרמה למותם של יותר ממחצית הנוסעים.

חוקרי משטרת מקסיקו הצליחו להתחקות אחרי השתלשלות העניינים בבוקר הטבח הנורא, זאת בעיקר הודות לעדותו של אחד מבני המשפחה, ג'ון לָבּרון (אחיינה של דוונה לנגפורד, זוגתו של דיוויד לָבּרון אשר נרצחה באירוע), מי שדיווח על האירוע דקה אחרי דקה ברשתות החברתיות.

בני המשפחה (3 נשים ו-14 קטינים) יצאו מביתם שבגלינה (צ'יוואווה) לכיוון בּאוויספה (סונורה) בסביבות השעה 09:00 בבוקר, וארבע שעות מאוחר יותר הם חצו את הגבול בין המדינות, שם הותקלו על ידי החמושים, ככל הנראה פעילים של קרטל סינלואה.

"בבקשה התפללו למען משפחתי במקסיקו", כתב ג'ון בחשבון הפייסבוק שלו דקות לאחר הטבח. "הלב שלי שבור לחלוטין, זה נראה כמו חלום רע שאני לא יכול להתעורר ממנו. משפחתי נסעה בקרוואן והותקפה על ידי חוליית חמושים. אשתו של בן דודי, רוניתה מילר וארבעה מילדיה מתו. גופותיהם נמצאו בכלי רכב בו נסעו. כל האחרים נעדרים. אין לנו רמזים היכן הם עשויים להיות ואנו זקוקים לכל התמיכה והתפילות שלכם".

זה היה הפוסט הראשון שפרסם ג'ון, דקות לאחר ששמע את החדשות המחרידות. וכך, בכל פעם שהיה לו מידע נוסף, הוא שיתף אותו עם אנשי הקשר שלו כדי לקבל תמיכה ובנסיון להבין מה התרחש.

"יש סרטון שמציג את הרכב הבוער ובתוכו הייתה בת דודתי וארבעת ילדיה. אנו צריכים שזה יהפוך לוויראלי. אנו צריכים מידע על נעדרים או חטופים. אנא המשיכו להתפלל ולשתף", כתב ג'ון בפוסט השני.

על פי הדיווחים, הרכב שנורה ראשון היה האחרון בשיירה, בו ישבו רוניתה לָבּרון יחד עם ארבעת ילדיה (ביניהם גם שני תאומים בני 7 חודשים), והחוקרים מדווחים כי החולייה ריססה את מיכל הדלק של הרכב, וכתוצאה מכך הוא התפוצץ מבלי להשאיר זכר ליושבים בתוכו. שני הרכבים הנוספים של בני המשפחה נמלטו מהאזור, אך הותקלו בהמשך - כ-12 ק"מ ממוקד האירוע הראשון.

"כמה מהילדים שנורו ניצלו", כתב ג'ון בפוסט השלישי שלו. "אחד מהם נורה בפנים והם מנסים להביא אותו לבית החולים במהירות האפשרית. בתו של דונאס, מקנזי, נורתה בגב ובזרוע ונעלמה כשיצאה לחפש עזרה. לא מצאנו אותה. אנא המשיכו להתפלל ".

FOTOS muestran el horror y el dolor provocados por el ataque a mujeres y niños de la familia LeBarón https://t.co/yQlsVD0sp4 pic.twitter.com/x1b5TuKux6 — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) November 6, 2019

"זה היה טבח אלים לאור יום", סיפר ליף ברדפורד, בן דודה של אחת האימהות שנהרגה בתקרית. "כריסטינה עשתה ככל שביכולתה להגן על התינוק שלה. היא הצליחה להימלט מהמכונית בצרחות לפני שהחמושים ירו בה למוות. התינוק שלה שרד בנס".

"אוקיי, מקנזי בת ה-9 שיצאה לחפש עזרה נמצאה. היא בחיים. תודה לאלוהים", המשיך ג'ון לעדכן במקביל לדיווחים שהגיעו מזירת האירוע.

דקות לאחר מכן היו אלה כוחות צבאיים ממחנה "אגואה פריאטה" אשר הגיעו אל הרכב של רוניתה והחלו לחפש ניצולים. מאמצי החיפוש נמשכו עד השעה 21:05, ארבע שעות אחרי הגעת כוחות הביטחון, אז איתרו החיילים את שני הרכבים הנוספים יחד עם שאר הקורבנות ופצועים נוספים.

"17 בני משפחה נסעו ב-3 רכבים שונים" כתב ג'ון באחד הפוסטים האחרונים שלו. "9 נהרגו, 6 נפצעו ו-2 ניצלו. דודתי ושניים מילדיה נרצחו וחלק מהילדים נמלטו עם חורי קליעה במקומות שונים. תודה לכולם על התפילות והתמיכה".

אלפונסו דורזו, שר הביטחון של מקסיקו, התייחס אמש לתקרית בהודעה לכלי התקשורת וסיפר: "מוקד האירוע מוכר כשטח מריבה בין כמה ארגוני פשע, וידוע כי גורמים של קרטל סינלואה פעילים באזור". נכון לעכשיו, הסברה הרווחת היא כי התקרית הייתה תוצאה של טעות בזיהוי, למרות שישנם אנשים שסבורים כי ייתכן שמדובר בחיסול ממוקד.

הטבח המזעזע אתמול לא היה האירוע הראשון בו בני הדת המורמונית שמתגוררים במקסיקו נתקלים באלימות קשה מצד פעילי קרטל במדינה; אדריאן לָבּרון, אביה של אחת הנשים שנהרגו בטבח, סיפר כי שניים מבני משפחתו נרצחו על ידי קרטל מקומי בשנת 2009.

לדבריו, הרצח ארע לאחר שפעילי קרטל חטפו את אחד האחיינים שלו ודרשו עבורו כופר על סך מיליון דולר. בני המשפחה שילמו את מלוא הסכום, ואחרי שאדריאן התראיין על התקרית אצל סוכנות ידיעות מקומית, למורת רוחם של פעילי הקרטל, הם רצחו שניים מאחייניו כאות נקמה.

"הם הורגים אנשים חפים מפשע בשביל לגרום לך לפחד", סיפר אדריאן. "הם מנסים להעביר כאן מסר ולא ברור לי למי. מה שכן ברור הוא הבת שלי נרצחה אתמול בדיוק בגלל זה".

¡Ellos son los niños que sobrevivieron a la masacre de la familia LeBarón!



Toda la información en #ImagenNoticias con @YuririaSierra pic.twitter.com/CKN4Sdlayt — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 5, 2019

Marcelo Ebrard visitó la zona donde fueron masacrados nueve integrantes de la familia LeBarón https://t.co/rZwbIjuQey pic.twitter.com/4kGa5mhUIA — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 6, 2019

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

"בבוקר ה-4 בנובמבר 2019, שלוש אמהות בשלושה רכבים, בהם גם 14 ילדים, עזבו את לה-מורא, קהילה משפחתית קטנה בהרי צפון-מזרח סונורה", כתב בכאב ג'ון בעדכון האחרון שהעלה. "שניים מהם היו בדרך לראות את המשפחה בצ'יוואווה, ואישה נוספת הייתה בדרכה לאסוף את בעלה בשדה התעופה שבפניקס, אריזונה, אך הם מעולם לא הצליחו. הקרטלים המקסיקנים ארבו להם ורצחו אותם בדם קר. הם היו אזרחים חפים מפשע, אזרחים אמריקאים שפשוט ניסו לחיות חיי שלום".

על פי הדיווחים, כל הקורבנות הגיעו ממושבה מורמונית חקלאית שהוקמה במדינת צ'יוואווה בשנת 1927, מיט רומני, מי שהתמודד בעבר על נשיאות ארה"ב מול ברק אובמה, סיפר לכלי התקשורת שחלק מבני משפחתו עדיין מתגוררים בהתיישבות והתייחס לטבח: "רצח של אימהות וילדים? זה פשוט בלתי נתפס", אמר אמש רומני בזעזוע.

התקרית הקשה, שכאמור עוררה סערה בכל העולם, זעזעה גורמים רבים בממשל האמריקאי, ביניהם גם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהבטיח הלילה נקמה כואבת. "זה הזמן של מקסיקו, יחד עם סיוע של ארה"ב, להכריז מלחמה על קרטלי הסמים ולמחוק אותם מעל פני האדמה", כתב טראמפ בחשבון הטוויטר שלו. "אנחנו מצפים לשיחה מהנשיא החדש שלכם בהקדם".