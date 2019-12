תעלומת התאונה הקשה של המיליונר האיטלקי לאפו אלקן

תעלומת התאונה של המיליונר האיטלקי: בסוף השבוע האחרון סערו כלי התקשורת באיטליה אחרי הדיווחים על התאונה בה היה מעורב איש העסקים האיטלקי ויורש אימפריית הרכב האיטלקית "פיאט", לאפו אלקן, בדרכו מירושלים לתל אביב. על פי דבריו של אלקן, שצוטטו בכל רחבי אירופה, הוא נפצע קשה שעה שעשה את דרכו חזרה מהכותל המערבי לכיוון תל אביב, פונה על ידי מד"א לבית החולים אסותא בתל אביב שם אושפז כשהוא מחוסר הכרה, ובהמשך הוטס בבהילות לשוויץ שם הוא עדיין מאושפז להמשך טיפול. "אני רוצה להודות לאלוהים ולרופאים הישראלים והאירופאים", סיפר אלקן לאחר שהתאושש לאתר האיטלקי קוריירה דלה סרה. "אני רוצה להתפלל עבור הנערים הצעירים שראיתי לצדי בישראל בחדר טיפול הנמרץ". הסיפור, כאמור, תפס כותרות בכל אירופה ובמיוחד באיטליה, שם אלקן נחשב כאחד האנשים המפורסמים במדינה. הבעיה: כל הסיפור המרגש לא היה ולא נברא. מבדיקת mako עולה כי לא הייתה תאונה, לא היה פינוי של מד"א ולא אשפוז באסותא. למעשה, ספק אם אלקן בכלל היה בישראל. פנינו לבית החולים אסותא בתל אביב כדי לבדוק האם אכן אושפז אצלם אדם בשם לאפו אלקן. מבית החולים נמסר לנו כי הם אינם מטפלים בנפגעים מסוג זה ואדם בשם זה לא טופל אצלם במרכז הרפואי: "אנחנו לא מטפלים בנפגעי תאונות דרכים, ומבירור ראשוני שערכנו, גם לא הגיוני שנפגע בתאונת דרכים היה מפונה אלינו. הוא לא טופל אצלנו", נמסר בתגובה מבית החולים. גורם נוסף באסותא הוסיף: "אין לנו חדר מיון בבית החולים והכול פה אלקטיבי (הכוונה היא שלא מתבצעים במקום ניתוחי חירום או הצלת חיים). גם אנחנו נתקלנו בכל פרטי הכתבה ולא הבנו דבר". עם זאת, אולי אלקן במצבו לא בדיוק הבין לאיזה בית חולים פינו אותו אנשי מד"א. פנינו למד"א כדי להבין לאן הם פינו את המיליונר האיטלקי אך גם הם לא מכירים מקרה כזה. אולי מדובר במתחרים מאיחוד הצלה? גם שם, לא מכירים פינוי לכל בית חולים בארץ של אזרח איטלקי שנפגע בתאונת דרכים בדרך מירושלים לתל אביב. המוצא האחרון היה משטרת התנועה. פנינו למשטרת ישראל בשאלה האם קיבלו דיווח על תאונת דרכים שהתרחשה בכביש 1 או 443 ב-5 בדצמבר, וגם במשטרת התנועה לא מכירים תאונת דרכים שהתרחשה באחד הכבישים בין ירושלים לתל אביב בכל השבוע של ה-5 בדצמבר. View this post on Instagram A post shared by ITALIA INDEPENDENT (@italiaindependentofficial) on Jun 13, 2019 at 4:03am PDT אז מה בדיוק קרה בכביש בין ירושלים לתל אביב? האם ייתכן שאלקן, שדאג לפרסם ב-5 בדצמבר בחשבון הטוויטר שלו תמונה על רקע דגל ישראל והכותל המערבי, כלל לא נכנס לישראל? מבדיקה נוספת שערכנו לא קיים כל תיעוד של כניסה או יציאה מהארץ של אדם בשם הזה במהלך כל חודש דצמבר. נכון לרגע זה, שבוע אחרי הפרסומים על התאונה בתקשורת האירופאית, רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור ל"תאונה הקשה", כשאנשיו מעדיפים לשמור על שתיקה בשלב זה וטרם סיפקו הוכחות חותכות לביקורו של אלקן בארץ. משיחות עם אנשים שמכירים היטב את פועלו (ובעיקר עברו) של אלקן, זה לא יהיה מופרך אם הוא אכן המציא את דבר התאונה והביקור בישראל היה סיפור כיסוי. Proud of my Jewish roots. Orgoglioso delle mie radici ebraiche. Fier de mes racines juice. #5dicembre pic.twitter.com/0ONKuLQILW — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 5, 2019 עבר בעייתי והווה צבעוני לפני שש שנים בדיוק, חגגו מדורי הרכילות בארץ חגגו את האהבה החדשה והמסקרנת של מורן אטיאס. הישראלית הבינלאומית הייתה אז בת בית באיטליה, ובין קפיצותיה בעולם מצאה זמן לנהל רומן עם אחד האנשים הכי מוכרים בארץ המגף: יורש אימפריית הרכב האיטלקית "פיאט" - לאפו אלקן. אתרי הרכילות חגגו, וכולם שאלו את עצמם את אותה שאלה; מיהו אותו פלייבוי איטלקי ששמו נקשר בשמה של אטיאס. מהר מאוד, גם כאן אצלנו ב-mako נדרשנו לשאלה, והתשובות לא איחרו לבוא: יורש עשיר של אימפריית מכוניות, בנה של דוכסית איטלקייה, חובב נשים יפות, וכאמור, אחד האנשים הכי מפורסמים באיטליה ובאירופה. אלקן אינו רק או סתם עוד איש עסקים איטלקי. הוא אחד מנכדיו של ג'יאני אניילי, המייסד האגדי של פיאט, ובני המשפחה גם אחראים בין היתר על חברת אחזקות בשם אקסור, ששווייה מוערך ב-24 מיליארד דולרים ושולטת בין היתר על תאגידי ענק כמו פיאט וקרייזלר, פרארי, אלופת איטליה יובנטוס ותאגיד התקשורת הנחשב האקונומיסט. View this post on Instagram A post shared by Claudio Gaudiello (@claudioindependent) on Dec 19, 2019 at 7:51am PST החברה של אלקן ומשפחתו ניצבת במקום ה-24 ברשימת החברות העשירות של פורבס, והאקס של אטיאס נחשב במשפחה המכובדת לילד הרע ופלייבוי שהתקשורת אוהבת לאהוב. חוץ מאטיאס, שמו נקשר בעבר לשמותיהן של לא מעט דוגמניות על, כמו למיני שערורייה שהתרחשה במאי 2016 אז נישק בצורה אגרסיבית במהלך טקס התרמה את אמה תורמן שהתבטאה לאחר מכן וסיפרה שהרגישה מחוללת. בכלל, הפלייבוי האיטלקי חובב ישראל מוכר היטב בתור מסתבך סדרתי, ומלבד תאונת הדרכים בין ירושלים לתל אביב שעדיין לא ברור מה גרם לה, הוא נעצר גם ב-2006, זמן קצר לאחר מותו של סב המשפחה, בתקרית ביזארית שפרטיה נחשפו רק כמה ימים לאחר מכן. אלקן, כך מתברר, נמצא מחוסר הכרה ועירום בדירתה של דונאטו ברוקו, נערת ליווי טרנסקסואלית בת 53 המוכרת בשם פטריציה. הוא שכב בבית החולים מחוסר הכרה במשך שלושה ימים לאחר שנמצא, ובדמו נמצאו כמויות לא הגיוניות של קוקאין והרואין. המשטרה חקרה אותו לאחר שחזר להכרה, וטענה לעבירות של שימוש בסמים ושידול לזנות, ולאפו עצמו רץ להתראיין למגזין ואניטי פייר וסיכם את האירוע במשפט אחד: "הייתי פשוט אידיוט". אלקן עם אטיאס ב-2014 | צילום: Christopher Peterson/Splash News, Splash news בתקרית נוספת, עשר שנים מאוחר יותר, הוא נעצר בניו יורק יחד עם נער ליווי, אחרי שסיפר לשוטרים כי הוא נחטף. לפי הדיווחים של משטרת ניו יורק, האיטלקי ונער הליווי בילו יומיים בפרויקט שיכונים במנהטן, שם "חגגו" 48 שעות של אלכוהול, מריחואנה וקוקאין. אחרי יומיים עמוסים גילה אלקן שהוא נותר בלי כסף, השניים יצרו קשר עם בני משפחתו וטענו שהוא מוחזק על ידי אישה מסתורית, ואם לא ישלמו עשרת אלפים יורו - היא תפגע בו. המשפחה כמובן הודיעה זאת מיד למשטרה שדאגה ל"תרגיל עוקץ" משל עצמה וגילתה שאלקן לא מוחזק ע"י אף אחד והוא נעצר במקום. {title}





