בשעה זו מתקיים בדוחא משחק ידידות בין כוכבי העולם הערבי, לבין כוכבי עבר בכדורגל העולמי. בין השמות שאפשר למצוא על הדשא נמצאים כמה מענקי המשחק, בהם קאפו, כריסטיאן קארמבו, חאבייר מסצ'ראנו, אנדראה פיראלו, לותר מתיאוס מרסל דסאיי, כאשר על הקווים נמצא לא אחר מאשר אברהם גרנט.

אך למרבה הצער, דווקא כמה משחקני הקבוצה של כוכבי העולם הערבי בחרו לבייש את המעמד, כאשר שלושה שחקנים אלג'יראים, בהם גם רבאח מאדג'ר האגדי ששיחק בעבר בין היתר בוולנסיה ופורטו, החליטו לבייש את המעמד, והחרימו את המשחק אך ורק בשל המצאותו של המאמן הישראלי במגרש. פשוט מביש.

Rabah Madjer, Rafik Halliche et Rafik Saifi ont renoncé à cette rencontre et ne joueront pas à cause de la présence de l'entraîneur Avram Grant.

Très beau geste de la part de nos anciens joueurs internationaux.#TeamDz pic.twitter.com/cDd4A72pOa