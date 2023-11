חוקרי משטרה, צבא ושב"כ אוספים מידע וראיות משפטיות לגבי הוצאה להורג של אזרחים וחיילים שנלקחו מבתיהם או מהמוצבים במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. איסוף העדויות והמידע נועד להגשת תביעה לבית הדין הבינלאומי בהאג במטרה להכריז על בכירי ארגון הטרור כפושעי מלחמה.

רשויות האכיפה בישראל מקוות כי ראיות להוצאות להורג וחטיפה של אזרחים מבתיהם יאפשרו להוציא צו מעצר בינלאומי באמצעות בית הדין בהאג לבכירי חמאס בעזה וברחבי העולם שהיו מעורבים בתכנון המתקפה וידעו על קיומה.

סרטון שהופץ לתקשורת הזרה מאירועי הטבח ביום שבת ה-07.10.2023 | צילום: דובר צה"ל

בידי צוותי החקירה של המשטרה והצבא סרטונים רבים שבהם נראים מחבלי הנוח'בה של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי מוציאים להורג ורוצחים בדם קר את התושבים בעוטף עזה וכן חיילים שנשבו.

כך למשל שלושה ימים לאחר המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי עוטף עזה, פרסם הוושינגטון פוסט הוכחות לכך שאזרחים שהוצאו מבתיהם בבארי הוצאו להורג זמן קצר לאחר מכן. בסרטונים שצילמו המחבלים עצמם נראים האזרחים מובלים ברחוב בקיבוץ, ובהמשך כמה מהם נראים שכובים על הקרקע לאחר שנרצחו בדם קר.

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE — Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 9, 2023

בימים האחרונים הגיעו לצוותים עוד סרטונים באמצעות ניצולים מהטבח בעוטף ואזרחים שאיתרו אותם ברשתות החברתיות והופצו על ידי המחבלים ששידרו את חלקם און ליין במהלך הפשיטה שלהם על יישובי העוטף ומוצבי צה"ל.

"מדובר בעבודת נמלים. יש בידינו אלפי סרטונים והתחלנו באיסוף העדויות שיעזרו לנו להפליל את בכירי החמאס בעזה ובעולם", ציינו גורמים במשטרה, "אנחנו מנסים בכל דרך להשיג עוד ועוד מידע ועדויות שיסייעו לנו בזה".

אחד המקרים שייחקרו הוא חטיפתה של החיילת נועה מרציאנו ממודיעין שהוחזקה בשבי החמאס ושלשום נקבע מותה. בצה"ל ינסו להוכיח משפטית שמרציאנו נרצחה על ידי מחבלי חמאס על מנת לקבוע שמדובר בפשע מלחמה.

נועה מרציאנו ז"ל

החומרים אמורים להגיע בהמשך לפרקליטות ולמשרד המשפטים כדי לגבש את הגשת התביעה לבית הדין בהאג נגד בכירי ארגוני הטרור. עלות החקירה נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.