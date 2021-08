טרגדיה במשפחתו של מיכאל באלאק. על פי מספר דיווחים, אמיליו, בנו בן ה-18 של קשר העבר האגדי של נבחרת גרמניה, נהרג בפורטוגל בתאונת טרקטורון.

התקשורת הפורטוגלית מדווחת שהטרגדיה אירעה לפנות בוקר בטרויה, שנמצאת דרומית לליסבון, קרוב לבית ששייך לקשר העבר של צ'לסי ובאיירן מינכן, ואמיליו חולץ מכלי הרכב הבוער על ידי כבאים.

באלאק בן ה-44 נחשב לאחד השחקנים הגדולים בכדורגל הגרמני במאה ה-21, והוא כיכב בבאייר לברקוזן, באיירן מינכן וצ'לסי, זאת לצד היותו קטפן נבחרת גרמניה, שבמדיה רשם 98 הופעות.

Former Chelsea midfielder Michael Ballack’s son Emilio has reportedly been killed in a quad crash in Portugal.



