אלי יסדר עברו 153 ימים מאז שאלישע לוי סיים באופן רשמי את תפקידו, ולנבחרת ישראל בכדורגל עדיין אין מאמן. אבל היי! הגלגלים בתנועה, חברים, הגלגלים בתנועה! אחרי שהוועדה לשיפור וקידום הכדורגל שבה היה חבר בין היתר אלי אוחנה המליצה למנות פורום מקצועי שימנה מנהל טכני שתחתיו יעבוד המאמן הלאומי, מונה השבוע איש מקצוע לעמוד בראש הפורום המקצועי המדובר, שעונה בדיוק לקריטריונים שהוועדה הציבה. שמו, במקרה, הוא אלי אוחנה. אותה ועדה בהשתתפות אוחנה גם קבעה שהמאמן החדש שימונה על ידי הפורום המקצועי שבראשו יעמוד אוחנה, צריך להיות בעל ניסיון ברמה הבינלאומית, כשיש יתרון לאדם ששימש כשחקן ברמה הבינלאומית. אוחנה לא יצטרך לחפש רחוק. יש אנשים בודדים שיכולים להתגאות בקריירה עם ניסיון בינלאומי גם באימון וגם במשחק. לאחד מהם קוראים אלי אוחנה. וכך אוחנה יכול לדאוג לעצמו לשרשרת ג'ובים חלומית ובלתי נגמרת. וזו יכולת נערצת, אין ספק. זה שהוא היה מאמן בינוני במיוחד לא אמור להפריע לאף אחד. הרי היו גרועים ממנו על הקווים, ולאוחנה לפחות יש כריזמה וריספקט מהשחקנים הצעירים. לטורניר גדול ממילא לא נגיע, אז לפחות שהמשך הצלילה למטה בדירוג הבינלאומי יהיה מעניין. כי מה כבר נשאר לנו חוץ משמחה לאיד לנבחרת שלנו?

4. פייק קבוצה



הכתובת הייתה על הקיר כבר כמה שבועות אבל אתמול (חמישי) זה הפך לרשמי: מכבי תל אביב סיימה עוד עונה אירופאית מבלי לעלות להצלבה. למעשה, צריך לכתוב "מכבי תל אביב"; כי מה שנראה על המגרש בחודשים האחרונים הוא בהחלט לא מכבי. תכל'ס זו לא מכבי כבר ארבע שנים. כלומר שם הקבוצה כתוב על הבגדים ועל לוח התוצאות, אבל זו לא מכבי - זו פייק קבוצה. זו האימפריה שפעם הייתה ידועה בתור מכבי תל אביב. זו קבוצה שחדלה להיות, פג תוקפה, זו מכבי-לשעבר. הטיהור בסוף השנה שעברה, במסגרתו הועפו המאמן וכל השחקנים (פרט לאיתי שגב האימתני), הסמכויות המקצועיות הועברו במלואן לניקולה ווייצ'יץ' ומקומו של היו"ר שמעון מזרחי הועבר מספסל הקבוצה לקהל המכובדים היה רק צעד ראשון - והוא נכשל. כי כדי להביא שחקנים טובים צריך צוות מקצועי שמבין מהחיים שלו, והשנה מסתבר באופן מובהק שוויצ'יץ' הוא לא אחד כזה. כתבתי על כך כבר בשנה שעברה בעקבות ראיון שנתן: אם אלו יכולותיו – הוא צריך להתפטר. אם הוא לא מקבל את מה שהוא מבקש מההנהלה – הוא צריך להתפטר. אם בניגוד להמלצותיו מתבצעים מהלכים מקצועיים – הוא צריך להתפטר. מובן שווייצ'יץ' אינו האחראי היחידי. גם המאמן נבן ספאחיה, שכולם בירכו על מינויו בתחילת העונה, במידה רבה של צדק (מאמן מנוסה, סמכותי, שהשתפשף כעוזר מאמן ב-NBA - אין מה להשוות לחבורת הליצנים שעמדו על הקו בעונה הקודמת), אחראי למה שנראה על המגרש. לא ייתכן שבמשך עונה שלמה לא רק שהקבוצה לא הולכת קדימה – היא נסוגה לאחור. משתפרת לרעה. ההתקפה חדלה לתפקד, בהגנה התגלו כל הבלופים. זו עבודה של מאמן (או אי-עבודה אם תרצו). וכמובן שהמצב בטבלה הופך רעוע, גם הרעל בחדר ההלבשה מתחיל לצוף ולצאת. ומילא היה מדובר בשחקני על שפותחים על המאמן ועל חבריהם. אבל בואו – אף לא אחד מכם שייך לעשירייה הראשונה באירופה. ספק אם לשנייה. מאבקי הכוח ומלחמת הכל-בכל שמבעבעת עוד יעלו למכבי גם השנה בתואר האליפות, התואר היחיד שעוד נשאר להם העונה, והיא ממש אבל ממש לא פייבוריטית לזכות בו. עוד עונה כזו ולא יהיה צריך מירכאות או תיאורים: הגופה כבר תהיה קרה. A post shared by Maccabi Tel Aviv Basketball (@maccabitlv) on Mar 14, 2018 at 4:52am PDT 3. בושה לאומית הדבר היחיד שיכול לנחם את ארגנטינה, אחרי שקיבלה בראש 6:1 מספרד במשחק הכנה לקראת המונדיאל, הוא שזה לפחות לא היה ה-7:1 שחטפה ברזיל מגרמניה בחצי גמר המונדיאל הקודם. כלומר יש עוד לאן לשאוף. למחרת התבוסה נכתב בעיתונים בארגנטינה שהתבוסה הזו "מסבכת את הכל בשביל נבחרת שעלתה ברגע האחרון למונדיאל והייתה צריכה לצבור ביטחון". נו, בשביל זה יש את המפגש מול נבחרת ישראל (מסי בספק). כל תוצאה נמוכה מ-5:0 תהיה סנסציה. שמחנו לעזור. מצד שני, טורניר הגביע העולמי ברוסיה שייפתח ביוני צפוי להיות האחרון של ליאו מסי, שבמונדיאל הבא יהיה כבר בן 35 וספק אם יוכל להציג את אותן יכולות על-אנושיות של היום. גם עם מסי כשיר ובריא בהרכב התכולים-לבנים לא הצליחו לזכות בטורניר גדול - לא במונדיאל ולא בקופה אמריקה – אז כשהוא פצוע ויושב ביציע בכלל מדובר בנבחרת אומללה. בקצב הזה ארגנטינה הגדולה תישאר בשנים הבאות בגדר זיכרון נוסטלגי בלבד – עם התוצאות אי אפשר להתווכח. סתם עוד נבחרת דרום אמריקאית, נחותה מברזיל, אולי שווה לצ'ילה. כמה עצוב.​ A post shared by Diario Olé (@diario.ole) on Mar 28, 2018 at 3:09am PDT 2. תודה לך ג'ורדי שנתיים בואכה שלוש שמכבי תל אביב בכדורגל לא זכתה בתואר (גביע הטוטו לא נחשב, צר לי). כשנה וחצי מתוכן עמד על הקווים ג'ורדי קרויף, מי שלפני כן היה המנהל המקצועי של הקבוצה. קרויף נכשל כמאמן, תפקיד שלעיתים היה נראה שהוא לא באמת חושק בו. עכשיו כשהוא עוזב, אין אוהד צהוב שלא חייב להוקיר לקרויף תודה על מה שעשה למען המועדון שלו; בראש ובראשונה התרבות הניהולית ששמה את מכבי דרגה אחת מעל כל השאר. התרבות הזו חלחלה היטב למתחרה הראשית, הפועל באר שבע. חלחלה טוב מדי, מכיוון שבשנתיים בואכה שלוש האלה באר שבע לקחה אליה את ההגמוניה. קרויף היה זה שהתעקש להחתים את ערן זהבי ועשה את כל המאמצים להשאיר אותו כמה שיותר זמן בקבוצה. השילוב של קרויף וזהבי הוא מהקטלניים שהכדורגל הישראלי ידע, וסיפק שלוש אליפויות, טרבל, הופעה בליגת האלופות וקמפיין נחמד בליגה האירופאית. כל הצדדים כולל כולם רק הרוויחו ממנו. העזיבה של קרויף מתבקשת, השהות שלו במכבי הגיעה לידי מיצוי. על עיתוי ההודעה אפשר להתווכח. תשעה מחזורים לסיום העונה האליפות עדיין בהישג יד. אם מכבי תנצח בכל המשחקים שנותרו היא תהיה אלופה. האם השחקנים יתנו הכל עבור המאמן העוזב, או שדווקא ישדרו אס"ק ויסריחו את הדשא? הבשורה האמיתית שיצאה ממסיבת העיתונאים של קרויף והבעלים מיץ' גולדהאר היא שהאחרון כאן כדי להישאר ולגמרי רואה את עצמו במכבי לפחות לעוד כמה שנים קדימה. לכן ההודעה עכשיו, כשאפשר להתחיל להיערך כבר בשלב הזה לעונה הבאה. וכדאי מאוד שימונה איש מקצוע בעל שיעור קומה ברמה של ג'ורדי אם לא למעלה מזה. המצב שבו שחקנים ישראלים בוחרים להגיע לנגב על פני תל אביב, ושהשחקנים הזרים שמגיעים בתקציבי ענק (יחסית) מאכזבים ב-80% מהמקרים הוא בלתי נסבל. צריך מישהו טרי שיעשה סדר בקבוצה לפני שלאוהדים ייצא המיץ'. A post shared by Jordi Cruyff (@jordicruyff) on Mar 27, 2018 at 10:55am PDT 1. בוּר ללא תחתית אייל ברקוביץ' לא חושב שביברס נאתכו, בן לעדה הצ'רקסית, יכול להיות קפטן נבחרת ישראל מכיוון שהוא לא שר את ההמנון הלאומי (האמת היא שהמשפט הקודם יכול היה להסתיים אחרי המילה הרביעית). להבנתו של ברקו - ואני משתמש במונח הזה באופן רופף - "נפש יהודי הומיה" היא שורה שכל בעל תעודת זהות כחולה מחויב לשיר, גם אם נפשו ההומיה אינה יהודיה. העובדה ש"התקווה" מתעלמת או יותר נכון מסתייגת מ-20% מאוכלוסיית המדינה לא מטרידה את השוטר הלאומני. תכבד את דעתי, ביקש ברקוביץ' מנאתכו, "כמו שאני מכבד אותך כשחקן גדול ומקצוען". ובכן, אין שום סיבה לכבד את דעתו של גזען במסווה, שמדגים פעם אחר פעם שהוא בוּר ללא תחתית. לא צריך להיות יהודי כדי לשמש קפטן הנבחרת, בדיוק כפי שלא צריך להיות יהודי כדי להיבחר לראשות הממשלה או להיות נשיא המדינה (בדיוק כמו שלא צריך לדעת לראיין או להגיע מוכן לשידור כדי להגיש תכנית בטלוויזיה, מסתבר). ואגב, המגננה בתקשורת על נאתכו, שמדברת על השירות הצבאי של משפחתו, מיותרת. אזרח הוא אזרח הוא אזרח, בין אם הוא משרת בצבא או לא. להפך, הניסיון להציג את משפחת נאתכו כגיבורה פוגע בנקודת השוויון, שלא לומר מתנשא בעצמו. כי מה - אחרת התפקיד לא מגיע לו? אם בני משפחתו היו סתם ג'ובניקים - זה מפחית מהכישורים של ביברס להיות קפטן? איזה קשקוש. ביברס נאתכו שחקן ותיק, מוכשר ואהוד על חבריו. אין מתאים ממנו להיות קפטן נבחרת ישראל ולהיות עם חופשי בארצו. A post shared by @bibras_fans on Sep 3, 2015 at 11:17am PDT >> יש לכם משהו להגיד לזוהר? בואו לדבר איתו בטוויטר {title}





