1. עלה לה השיח שכבר החל לגבי קביעת מועד חלופי למשחקי הפיצוי של נבחרת ישראל נגד ארגנטינה הוא העדות הגדולה ביותר לשקרים ששרת הספורט מירי רגב ניסתה למכור בנוגע לביטול המשחק בארץ. כי מה? בעוד כמה חודשים זה יהיה בסדר מבחינת הטרוריסטים שמסי וחבריו יגיעו לכאן? או שלארגנטינאים כבר לא יפריע שיש איומים על חייהם? קשקוש. מסי סופג איומים מפורשים על חייו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים מדאע"ש. לא זכור לי שהם גרמו לו לבטל את הגעתו לרוסיה. גם הדיווחים שקטאר עומדת מאחורי הביטול לא משחקים לטובת גרסתה של רגב. מירי רגב חטפה סטירת לחי מצלצלת. במסיבת העיתונאים היה ניכר שהיא בפאניקה. מסכנה. והיא ירתה לכל הכיוונים: גורמי טרור עלומי שם; אזכור מביש ומבזה לטבח הספורטאים במינכן; הרשימה המשותפת; חברי כנסת מהשמאל; והתקשורת. העיקר שאיזשהו ספין יתפוס ויסיט ממנה את האש כאחראית העיקרית לביטול המשחק. לאופוריה ממלחמת ששת הימים לקח למדינת ישראל שש שנים להתרסק, לאופוריה מהעברת המשחק מול ארגנטינה לירושלים לקח למירי רגב שישה ימים להתפורר לרסיסים - שיכורת ניצחון אחרי טקס המשואות, אחרי האירוע בטיימס סקוור ואחרי ההודעה על העברת המשחק לירושלים - רגב שכחה שלאו מסי זה לא יולי אדלשטיין. המשחק הזה היה תקוע לארגנטינאים כמו חתיכת שיפוד באסאדו. ממילא הם לא באמת רצו להגיע לכאן כל כך קרוב למונדיאל, למה להם להסתכן בפציעות? למה להם לטרטר את עצמם בעוד טיסות? וזה לא שישראל היא יריבת אימון ראויה. הם היו יכולים רק להפסיד מהביקור בטיימינג הזה. כל מה שהם היו צריכים זו מירי רגב אחת שתספק להם את התירוץ המושלם. אני מופתע שהשרה טרם קיבלה תשורה צנועה מההתאחדות הארגנטינאית. ועכשיו רגב הולכת על הכל או כלום עם האירוויזיון, וכבר הודיע מפורשות שאם הוא לא ייערך בירושלים - מוטב שלא יתקיים בישראל בכלל. רגב לא טיפשה. היא יודעת שהחשש הגדול של איגוד השידור האירופאי הוא פוליטיזציה של התחרות. אבל היא כבר רואה שחור בעיניים, ומבחינתה שיישרף העולם על מזבח בירת ישראל שהיא מגנתה לנצח נצחים. רק חסר היה שהיא תגיד שנטע ברזילי תגיע לנשק את הכותל ונראה מי ילחץ יד למי. אה, ועוד סיכה בבלון הירושלמי שלה: דונלד טראמפ חתם השבוע, שוב, על הצו שדוחה את המעבר הרשמי של שגרירות ארה"ב לירושלים לעוד חצי שנה. החגיגות, כרגיל, היו מוקדמות מדי. A post shared by israel in pictures (@israel_in_pictures) on Jun 5, 2018 at 10:31pm PDT 2. לשחרר את ווילי עברו 223 יום מאז שאלישע לוי סיים באופן רשמי את תפקידו ולנבחרת ישראל בכדורגל עדיין אין מאמן. נו לפחות המשחק נגד ארגנטינה בוטל וחסך עוד מבוכה. כלומר מעבר למבוכה והביזיון של מינוי המנהל הטכני שאמור לקחת חלק בבחירת המנהל. בתחילת השבוע סוכם על מינויו של ווילי רוטנשטיינר האוסטרי לארבע שנים, במסגרתן ישתכר כ-260 אלף יורו בשנה. אלא שווילי (תכתבו אתם רוטנשטיינר כל פעם) דפק ברז. לפי גורמים בוועדת המינוי, נסיבות משפחתיות מונעות ממנו לחתום סופית. לכו תדעו, אולי קיבל איומים על חייו מגורמי טרור קיצוניים. בשורה התחתונה: הנבחרת תישאר ללא מאמן ככל הנראה עד אחרי המונדיאל - כלומר אמצע יולי - מה שישאיר לאומלל שיסכים לקחת על עצמו את התפקיד בקושי חודש וחצי להיערך לטורניר הגדול הבא שייפתח כבר בספטמבר. זאת מקצוענות. A post shared by Israel football association (@israel_football_association) on Jan 1, 2018 at 6:39am PST 3. פיינל מור מנהלת ליגת העל בכדורסל החליטה לפצל את חצי גמר הפיינל פור לשני ערבים בהתרעה של ארבעה ימים בלבד. ואיזה כיף לאוהדים שתכננו לראות משחק ביום שני והקדימו להם אותו ליום ראשון. לא שלאנשי המנהלת אכפת מהאוהדים - הם רואים רק כסף מול העיניים ובונים על הקהלים הגדולים שימלאו את היכל מנורה שני ערבים ברצף. לזכותה של המנהלת ייאמר שהם הודיעו מראש שייתכן והפיצול הזה אכן יקרה. הם כמובן חיכו לראות מי יהיו הקבוצות שיעלו כדי לדעת אם זה ישתלם להם, שיקול שכמובן אין לו שום קשר לכדורסל. כמו שלכל המנהלת אין קשר לענף. אלא שגמר הפיינל פור נופל על ערב פתיחת המונדיאל, ואת זה ידעו במנהלת הליגה, בהערכה גסה, לפני שהתחילה עונת הכדורסל. ובכל זאת בחרו בתאריך הזה. אפשר להבין אותם: מצד אחד האירוע המרגש והמסקרן ביותר של השנה, ומצד שני המונדיאל. מי מאיתנו לא יעשה את הבחירה ההגיונית? חשבון פשוט: משחק הפתיחה יסתיים בערך ב-19:45, גמר הפיינל פור מיועד להתחיל ב-21:00. כלומר כל מי שמעוניין להגיע נניח מחוץ לתל אביב יידפק מאיזשהו כיוון. כי שוב, מקצוענות, כן? A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) on Jun 1, 2018 at 12:38am PDT 4. הנה זה בא עוד נטחן פה הרבה על המונדיאל שייפתח בשבוע הבא. בינתיים קבלו הימור ראשוני שמתבסס על נתונים עשירים וסטטיסטיקות מפורטות: גם הפעם הולנד לא תזכה בגביע* *היי טוקבקיסטים, אני יודע שהולנד לא עלתה לטורניר, זו הבדיחה. תודה וביי. A post shared by Dutch National Soccer Team (@holland_oranje) on May 17, 2017 at 11:11pm PDT >> יש לכם משהו להגיד לזוהר? בואו לדבר איתו בטוויטר {title}





