A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Mar 14, 2018 at 4:28am PDT 5. ה-DNA של מכבי זה נראה כאילו מכבי תל אביב בכדורסל לא יכולה לעבור שבוע בלי איזו יציאה מטופשת שתדרדר עוד יותר את תדמית המועדון שממילא כבר נמצאת בקרשים. השבוע זה קרה עם מופע החנופה המביך לשרת הספורט מירי רגב לפני המשחק נגד הפועל ירושלים ביום ראשון. לא מביך כמו ניהול המשחק של נבן ספאחיה בדקות האחרונות שהביאו ל(עוד) הפסד ביתי, אבל מביך. הענקת החולצה הממוסגרת עם המספר 70 בטקס רב הרושם היה משהו שלקוח ממשטרים קומיסרים. מה רגב עשתה בדיוק במסגרת תפקידה שגרם למכבי לרצות להאדיר אותה ככה? איזה מהלך היא עשתה שקידם את הקבוצה, את הכדורסל או את הספורט הישראלי בכלל במהלך כהונתה? האם הם חושבים שישיגו משהו כתוצאה מהקשקוש הזה? לפחות הקהל לא קנה את ההצגה הזו ושרק בוז לשרה, או בוז למארחת, או בוז למפגן ההזוי הזה. ואם זה לא הספיק, הגיעה ההחתמה של ג'רמי פארגו, שיגיע לקדנציה שלישית במכבי. כי מערך הסקאוט כל כך מקורי, רענן ויצירתי. אפשר להתווכח על איכות השחקן בשלב הזה של הקריירה שלו, אבל הטיימינג של ההחתמה הוא השערורייה האמיתית. עכשיו? אחרי שהקבוצה כבר הודחה מהיורוליג? עכשיו? אחרי שספאחיה התחנן לחיזוק שלא הגיע? יגידו במועדון - פארגו יעזור לנו במאבק על האליפות בארץ. אבל רגע, זה לא אתם שהודעתם שבעונה הבאה אתם די מוותרים על המאבק על תואר מקומי עם הקמת קבוצת מכבי ב' לליגה? אז מה - מביאים שחקן גם באיחור וגם כזה שלא שיחק ברמות הגבוהות כמה שנים כדי לגמור עם טעם טוב בפה את הסיפור של הצהובים בישראל? לא חבל על הכסף? וגם הסיבה להחתמה של פארגו - כי הוא מכיר את "ה-DNA של מכבי". חבל שה-DNA של מכבי השתנה ונרמס כבר 4 שנים. ג'רמי פארגו כבר לא יזהה אותו. A post shared by Maccabi Tel Aviv Basketball (@maccabitlv) on Apr 25, 2018 at 10:24pm PDT 4. יאללה מכות אתמול (חמישי) נפתחה בישראל אליפות אירופה בג'ודו. זה הישג מכובד לענף (אולי כדאי לשקול להעניק למירי רגב חלוק ממוסגר), אבל ללא חשיבות מקצועית אמיתית. אנחנו יותר משנתיים לפני האולימפיאדה, חלק גדול מהג'ודאים הבכירים באירופה בכלל לא טרחו להגיע לאליפות, מה שמגדיל את הסיכוי לעוד מדליות ישראליות ולהגדלת הזקפה הלאומית עם כל הפעמים בהן "התקווה" תתנגן. מצד שני, אולי כדאי להמתין עם המחמאות עד שכל המתמודדים יעזבו בזמן ובשלום את נתב"ג. כי בינתיים מתברר שארבעה ג'ודאים צעירים נשכחו ע"י המאמן ליעד אקו בשדה התעופה בטורקיה, דבר שהתגלה רק אחרי ההמראה. הצעירים כנראה איחרו להתעורר ולא הספיקו להגיע בזמן, ומשום מה אף אחד לא טרח לוודא שהכל תקין. כי כולה טורקיה, מדינה ידידותית לישראלים. בהנחה שלא מדובר בעונש חינוכי, יש כאן מחדל ארגוני חמור, שמישהו צריך לתת עליו את הדין. אגב, לפי הדיווחים, הספורטאים התקשרו להוריהם שהזדרזו למצוא להם טיסה חלופית לארץ, רק שהטיסה הזו נדרשה להיות על חשבונם של ההורים. כי בכל מה שקשור לחוצפה וחלטורה - ישראל היא מקום ראשון באירופה. לא רק בג'ודו. A post shared by israeli judo fan page 柔道���� (@judoisrael) on Mar 17, 2018 at 10:02am PDT 3. מאמי, מה נהיה ממני? בית"ר ירושלים מתכוונת להגיש תלונה בהתאחדות לכדורגל נגד הפועל באר שבע, אחרי שלטענתה הקבוצה מבירת הנגב פנתה לכמה משחקני בית"ר, כזכור - קבוצה שנאבקת בימים אלה עם באר שבע על האליפות. מהלך כזה הוא כמובן מנוגד את התקנון: "מתקיימת כאן בעיה אתית ומוסרית מהחמורות ופגיעה קשה ברוח הספורט", נכתב בהודעה לתקשורת. בואו נקרא את זה שוב: הקבוצה שבעליה הוא עבריין מורשע שאסור לו להתערב בניהול אבל עושה את זה בכל זאת (לכאורה), מתלוננת על התנהלות לא תקינה של יריבתה. הקבוצה שבאופן שיטתי לא מחתימה שחקן ערבי ואוהדיה מתגאים בגזענותה, קובלת על סוגיה מוסרית ועל פגיעה ברוח הספורט. איפשהו בעולם האירוניה התאבדה. מה שכן, בבאר שבע לא הכחישו כי התעניינו לפחות בשחקן אחד של בית"ר (אריק סאבו), אבל הבהירו כי הוא הוצע להם ע"י סוכניו של השחקן בחו"ל - שזו דרך נחמדה להתחמק מהאשמות. הפועל באר שבע, שנמצאת בדרך הבטוחה לאליפות שלישית ברציפות, הצליחה עד היום לשמר את מעמדה כמאמי הלאומית, פריבילגיה ששמורה לקבוצות קטנות כמו הפועל קרית שמונה בזמנו - אבל התדמית הזו מתחילה להיסדק. והאמת שהתקשורת קצת מטפלת בבאר שבע בכפפות של משי משום מה, וזה יכול להעליב את מי שרוצה להשתלט על הליגה לטווח ארוך ופועלת בדורסנות מכביסטית. גם בפרשת שיר צדק והחומרים האסורים האלופה יצאה בזול, אפילו לא מכה קלה בכנף, למרות שהקבוצה היא זו שסיפקה לצדק את תוסף המזון המדובר. ואגב, גם את המאמן ברק בכר אלונה ברקת שדדה מתחת לאף של קריית שמונה. אז נכון, באר שבע עדיין נהנית מחסינות מסוימת, בעיקר בגלל שאין לה נמסיס גדולה כמו במקרים של מכבי ת"א, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה וקבוצות אחרות שירדו בינתיים ליגה, אבל היא נמצאת בדרך הבטוחה להפוך לדיקטטורה אימפריאליסטית, ואלה השליטים שכולם מחפשים להפיל. A post shared by Hapoel Beer-Sheva FC (@hbsfc) on Apr 5, 2018 at 8:56am PDT 2. קארמה איז א ביץ', חלק 3 עברו 181 יום מאז שאלישע לוי סיים באופן רשמי את תפקידו, ולנבחרת ישראל בכדורגל עדיין אין מאמן. זה כבר יותר מחצי שנה, כן? אבל היי - יכול להיות יותר גרוע. תסתכלו מה קורה בהפועל כפר סבא. מאז הפיטורים של המאמן מסאי דגו, בין היתר בגלל שלא נתן מספיק דקות משחק לנכד של הבעלים יצחק שום, הקבוצה נמצאת בצניחה חופשית. מהמקום השני שממנו עולים לליגת העל, היא התדרדרה בינתיים למקום שממנו הולכים למבחנים נגד הירידה לליגה א'. השבוע התפטר המאמן השלישי העונה, חיים שאבו, והבעלים שום הודיע שהוא יעמוד על הקווים עד סוף העונה. זה אותו שום שלא מזמן אמר שמעמד המאמן בכדורגל הישראלי הוא כשל סמרטוט רצפה. נו, ועכשיו הוא זה שמחזיק את המגב. אם יש צדק פואטי, שום ינצח על התזמורת כל הדרך עד לשקיעתה הסופית של הספינה הכפר סבאית לליגה א', ואז יעזוב אותה ואת הכדורגל הישראלי ומאמניו לנפשם. A post shared by Hapoel Kfar Saba - הפועל כפ"ס (@hapoel_kfs) on Jan 24, 2018 at 1:02am PST 1. לא סלאח ולא שכח יא אללה מוחמד סלאח! איזה שחקן ענק אתה! יא אנטישמי. איזה גולים! איזה ביצועים! יא עוכר ישראל. הלוואי שתבוא לשחק אצלנו ואז נקלל את אמאמא שלך יא מלך, יא נסיך. קצת קשה לעכל בארץ את חלוץ ליברפול. מצד אחד הוא אחד השחקנים הטובים בעולם - אם לא הטוב שבהם נכון לעכשיו. מצד שני הוא מצרי שסירב ללחוץ ידיים לשחקני מכבי תל אביב כששיחק מולם במדי באזל, וצוטט בהתבטאויות אנטי-ישראליות (שאת חלקן הכחיש). מצד שלישי, אביגדור ליברמן מצייץ בטוויטר אחרי ה-5:2 על רומא בחצי גמר ליגת האלופות: " אני מתקשר עכשיו לרמטכ"ל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע". כי שר הביטחון הפך בתקופה האחרונה לסטנדאפיסט. 43 שערים כבש העונה מו סלאח במדי ליברפול. ב-47 משחקים. עזבו שזו סטטיסטיקה מטורפת, כמעט על-אנושית, זה יותר ממה שהבקיעו כריסטיאנו רונאלדו, ליאו מסי ואפילו ערן זהבי עבור קבוצותיהם. תוסיפו לזה 15 בישולים ותגיעו לנתון הבא: נגיעה של האיש הזה בכדור שווה שער ורבע כל משחק. כל משחק. זה פסיכי. מו מו פה ומו מו שם ומו מו מו מו כל הזמן. סלאח הוא האיום הגדול ביותר על רונאלדו ומסי במרוץ לתואר כדורגלן השנה בעולם, תואר שבעשור האחרון היה רשום בטאבו על שם שני הגדולים. אם איכשהו ליברפול תזכה בליגת האלופות, לא יהיה ספק שקם כאן יורש. כל עוד הוא ממשיך לרקוד ככה על המגרש עם הקסם שיש לו ברגליים - שישנא את ישראל כמה שהוא רוצה.​ A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 25, 2018 at 2:42pm PDT {title}





