ההמנון

כאילו כדי להתריס, מי שנבחרה לשיר את ההמנון הלאומי לפני המשחק של נבחרת ישראל מול צפון מקדוניה הייתה נסרין קדרי, ערבייה שרק לא מזמן החליטה להתגייר, והיום שינתה את שמה לברכה. כאילו מבקשים לסמן לערביי ישראל בכלל, ולשחקני הנבחרת הערבים בפרט: הנה, ככה אנחנו רוצים את הערבים שלנו - יהודים.

אגב, מי ששם לב, היה יכול להבחין שכמחצית משחקני הנבחרת הצפון מקדונית לא שרו את ההמנון הלאומי שלהם (מילים: "היום מעל מקדוניה, היא נולדת / השמש החדשה של החירות / המקדונים לוחמים / עבור הזכויות שלהם! … יערות מקדוניה שרים / שירים חדשים וחדשות / מקדוניה שוחררה / היא חיה בחופש!", ללמדך שיכול להיות גרוע יותר מ"ולפאתי מזרח קדימה / עין לציון צופיה"). מעניין אם גם השחקנים שלהם חוטפים נאצות מהקיצונים הלאומנים.

הקהל

אצטדיון טרנר בבאר שבע לא היה מלא, ולפחות לפי הטלוויזיה - הקהל היה רדום רוב רובו של המשחק, התעורר לפרקים באירועים הבודדים שהיו, וחזר לישון עד שקם בדקות הסיום. שירי עידוד כמעט שלא נשמעו והטירוף לא נכח ביציעים. לא ככה דוחפים נבחרת במשחק חשוב. וואלה, ממש לא חייבים לחזור לשחק בבאר שבע עם קהל קונצרטים כזה.

הציוץ

משהו כמו שבע שעות לפני שריקת הפתיחה, קיבלנו ספוילר ראשון לגבי תמונת ההרכב הישראלי שהגיע ממקור מפתיע: שלי מרציאנו, אשתו של השוער אופיר מרציאנו, כתבה ציוץ נרגש בטוויטר ובו התגאתה באהובה שעומד לפתוח בשער הנבחרת. הגברת מרציאנו, יש לומר, צייצה באנגלית, כלומר לא הישראלים היו קהל היעד שלה, אלא העוקבים בסקוטלנד, שם משחק בעלה. למזלה, למרציאנו היה משחק סביר פלוס, אחרת זה היה יכול להירשם כאחד המנחוסים הגדולים בואכה עילה לגירושים.

So proud of my love for starting tonight for Israel's national team!!



You deserve it!



Very happy to see how your hard work has paid off



Best of luck #Israel #OfirMarciano pic.twitter.com/5USsa2njJ6 — Shelly Marciano (@Shelly_Marciano) September 5, 2019

ה"פיו פיו"

לפני שנתיים, בספטמבר 2017, הפסידה ישראל למקדוניה (אז רק מקדוניה, בלי הצפון) במוקדמות המונדיאל. האירוע המשמעותי והזכור ביותר מהמשחק היה השלכת סרט הקפטן של ערן זהבי, לאחר שספג שריקות בוז מהקהל, תקרית שבעקבותיה הושעה זהבי מהנבחרת והחליט לפרוש ממנה.

קאט לשנתיים קדימה, וערן זהבי, שחזר לנבחרת לאחר שיחות עם הצוות האוסטרי החדש, מגיע שוב למשחק נגד צפון מקדוניה, והפעם כובש, שוב כובש, ומעלה את ישראל ליתרון. שער ראשון שלו בטרנר, שער שמיני שלו במוקדמות היורו, מלך שערי המוקדמות עד כה. בפנים של כל מי שביקר אותו על חוסר התרומה לנבחרת בקמפיינים קודמים וכל מי שהזדעק על ההחזרה שלו לסגל לאחר שרמס את כבוד סרט הקפטן.

זו הייתה יכולה להיות סגירת חשבון מושלמת אם המשחק היה נגמר בניצחון ישראלי.

View this post on Instagram A post shared by ההתאחדות לכדורגל בישראל (@israel_football_association) on Sep 5, 2019 at 1:11pm PDT

המחלה

9 דקות אחרי הפיו פיו של ערן זהבי, הגיעו שני רגעים שזיקקו את החולי הגדול של הכדורגל הישראלי: עבירה מטופשת ולא מחויבת של שחקן הגנה ישראלי במיקום אטרקטיבי, וספיגת שער ממצב נייח. שער מיותר, תיקו מיותר.

ההרצוג

הנה מה שאמר מאמן הנבחרת אנדי הרצוג אחרי המשחק: לא הגענו למספיק הזדמנויות, לא היינו מספיק מסוכנים, הסיכוי הכי טוב לשער היה של מקדוניה בדקות הסיום, התיקו לא מספיק טוב, לא תהיה ברירה אלא לנצח במקדוניה ולהוציא נקודות גם באוסטריה.

ככה פשוט. ישיר, כנה, לא מתחמק, לא מערבל, לא עושה ספינים, לא נותן מצג שווא, לא גונב דעת. בקיצור לא מאמן ישראלי טיפוסי.

וזו לא הפעם הראשונה שהרצוג מראה שהוא כזה. האיש הוא נכס. לא רק מאמן שחקנים אלא גם מאמן אנשים, והעניין הזה רק הופך את אלי גוטמן - מאמן הנבחרת הכושל שהפך לפרשן, חזר לאמן, פרש, וחזר שוב לפרשן - לעוד יותר פאתטי.

View this post on Instagram A post shared by MARX HALLE (@marxhalle) on Aug 15, 2016 at 6:14am PDT

ההמשך

זה היה המשחק האחרון בסיבוב הראשון במוקדמות היורו, וישראל נמצאת במצב סביר עם 8 נקודות בזכות הניצחון הביתי הגדול על אוסטריה. לחלוטין עדיין בתמונת ההעפלה מהמקום השני בבית. העניין הוא שביום שני מחכה סלובניה בחוץ, ואחר כך אוסטריה בחוץ, וגם עם פולין שהביסה את הנבחרת 4:0 צריך להיפגש שוב. בהמשך למה שאמר הרצוג, מהמשחקים מול סלובניה ואוסטריה צריך להוציא 4 נקודות, ואי אפשר להסתפק רק בלא להפסיד, כי זה כנראה לא יספיק. במובן הזה, התיקו מול צפון מקדוניה הוא חתיכת פספוס.

View this post on Instagram A post shared by ההתאחדות לכדורגל בישראל (@israel_football_association) on Sep 5, 2019 at 12:16pm PDT

השידור

"הוא אוכל טוב בארץ" אמר שדר המשחק נדב יעקבי על המאמן אנדי הרצוג, רגע אחרי צילום מקרוב של הכרס האוסטרית, משפט שפתח דיון על אוכל ושניצלים עם הפרשן אורי אוזן. זו התייחסות נמוכה, מזלזלת ופוגענית מצד צוות השידור (ומאוד לא אופיינית ליעקבי המצוין בדרך כלל). ובעיקר, זו אמירה שאין שום סיכוי בעולם שהייתה נאמרת אם הרצוג היה ישראלי או אישה. אפילו שניכר שהרצוג נאלץ לשחרר עוד כפתור בחגורה.