הנערים נכון לעכשיו, ההבטחה הגדולה ביותר של הספורט הישראלי היא לא דני אבדיה, אלא מנור סולומון. אבדיה אולי זוכה להייפ גדול יותר בזכות התחזיות לבחירה גבוהה בדראפט ה-NBA ובזכות העובדה שהוא משחק במכבי תל אביב - אבל מי שמספק בינתיים את הקבלות הוא סולומון. וקשה להתעלם מההבדלים. בקצב הזה הוא יגיע בעונה הבאה לאחת הליגות החזקות באירופה, בדרך לקריירה משגשגת כמו שידע יוסי בניון. אבדיה, לעומת זאת, כמעט ולא תורם כלום למכבי ת"א ביורוליג, והשבוע קיבל 14 דקות משחק בהפסד להפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה, אותו סיים עם אפס נקודות, ריבאונד אחד, אסיסט אחד ושתי חסימות, כשהוא זורק רק פעם אחת לסל. כל זה אפילו לא במפעל הכדורסל הגדול ביותר בישראל. זה רחוק מלהספיק, בטח כשאבדיה מכוון לאן שהוא מכוון, בטח כשאנחנו רואים מדי משחק מה עושה לוקה דונצ'יץ בדאלאס, שיש מי שהעז פעם להשוות ביניהם. נכון, סולומון פחות נגיש באוקראינה, פחות מסוקר, פחות ורבלי, ובאופן כללי פחות הטייפ של הכוכב מאשר אבדיה. רק שבמבחן התוצאה, שלא יהיה ספק - יש גבר אחד, ויש נער אחד. View this post on Instagram A post shared by Manor Solomon (@manorsolomon) on Jul 4, 2019 at 5:06am PDT מועדון לילה פרשן כדורגל השתמש בביטוי "זיג הייל" וטען שזו הייתה בדיחה. נשיא מועדון התייחס לצבע העור השחור של שחקן שלו וטען שזו הייתה בדיחה. איזה קטעים פה, ממש מועדון לילה. מרקו ואן באסטן ההולנדי, מגדולי החלוצים האירופאים בכל הזמנים, ופרשן בהווה, השתמש בביטוי הנאצי לאחר ראיון לא מוצלח של שדר קווים עם מאמן גרמני. התקרית הזאת הגיעה בדיוק בשבוע שבו הכדורגל ההולנדי סער לאחר שמשחק בליגה נמוכה הופסק בעקבות קריאות גזעניות של אוהדים. בדברי החרטה שלו אמר ואן באסטן, כאמור, שזו הייתה בדיחה על חשבון הקולגה ("רק רציתי 'להסביר' את הגרמנית שלו"), ולא על חשבון המאמן הגרמני. תנסו להרים את עצמכם מהרצפה. הפרשן הבדחן הושעה לעשרה ימים ושכרו ייתרם למוסד שמקדם את הידע על מלחמת העולם השנייה. אולי שווה לזרוק גם ביקור בבית אנה פרנק. באיטליה, חלוץ ברשיה מריו באלוטלי נזרק מהאימון לאחר עימות עם המאמן, ובתגובה אמר נשיא המועדון מאסימו סלינו: "מה אני יכול לומר עליו? הוא שחור, אבל הוא עובד כדי לנקות (להלבין) את עצמו". אם הכדורגלן הבעייתי מוכר לכם ממקום אחר, זה בגלל מערכת היחסים קצרת המועד והאולי-ואולי-לא-אלימה, שניהל לפני כמה שנים עם אביבית בר זוהר (גם היא בזמנו נדרשה ברוב טאקט להתייחס לממדי איבר מסוים בגופו של הכדורגלן). לאחר הסערה, במועדון מיהרו להבהיר: "זו כמובן הייתה בדיחה בניסיון להוריד את הדרמה סביב באלוטלי, אבל היא לא הובנה". חה חה חה. אז גזענות ואנטישמיות הפכו לאמצעים קומיים, וכמובן שהן מצטרפות לשנאת היהודים הגואה באירופה. אבל מה אנחנו מתפלאים מהז'רגון כשאצלנו בארץ מתבצעת זילות שואה על בסיס קבוע. קחו למשל את מה שקרה בהפגנה המבישה במוזיאון, שם השיח הגרמני היה פעיל במיוחד, למשל במקרה הזה: "נשים סוף למזדיינים, לערוץ 12, ערוץ של נאצים", או לדוגמה, פוסט התמיכה בראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו שהעלה חבר מועצת עיריית ראש העין חנוך עוז, בו נכתב: "אנחנו איתך באש ובמים, שרדנו וניצחנו את הגרמנים, ננצח את מה שנשאר מהם ואת כל מי שירדוף אותך". אתם מבינים? מצד אחד התקשורת נאצית, מצד אחר היהודים שרדו את השואה, וכך ביבי ישרוד את כתבי האישום. דרייפוס המודרני לא ככה? כן, גם עוז מיהר להתנצל ותיקן את הפוסט לאחר פניות מהתושבים. ההסבר שלו למקומון ראש העין? "אני חלילה לא גזען ובטח שלא נגד אשכנזים". נו, מי אמר שהוא לא בדיחה. View this post on Instagram A post shared by Mario Balotelli (@balotelli_nation) on Nov 13, 2019 at 10:21am PST השיחה העיתון הצרפתי פראנס פוטבול פרסם לאחרונה שלפני כמה חודשים, אחרי התבוסה של ברצלונה 0:4 לליברפול בחצי גמר ליגת האלופות, ניסה ליאו מסי בכל כוחו לשכנע את חלוץ פ.ס.ז' ניימאר - שעבר לפני שנתיים מברצלונה בעסקה היקרה ביותר בהיסטוריית הכדורגל - לשוב הביתה. הסוכריה: "בעוד שנתיים אני אעזוב", אמר מסי, "ואתה תשתלט על הקבוצה במקומי". איש בינתיים לא הכחיש את קיומה של השיחה הזו, ולכן השאלה היא לא האם היא קרתה, אלא למי היה האינטרס להדליף אותה, למה דווקא עכשיו, ויותר חשוב - האם מסי מתכוון לפרוש בתום העונה הבאה? לגבי השאלה הראשונה, מאחר שניימאר משחק בצרפת והמידע פורסם בצרפת, יש סבירות גבוהה להניח שההדלפה הגיעה מסביבתו של הברזילאי. ככל הנראה ממנהליו/סוכניו או מי מאנשיהם. שאלת העיתוי? מכיוון שהמגעים בין הקבוצות בסוף העונה הקודמת לא הבשילו לכדי עסקת נגד, יש סיכוי שהפרסום עכשיו נועד להתחיל להפעיל לחץ על הצדדים לזרוק מספרים חדשים באוויר כדי לא להגיע לרגע האחרון גם בתום העונה הנוכחית. ולשאלת השאלות: האם מסי מתכוון לפרוש? האם רק לעזוב את ברצלונה ולשחק בקבוצה אחרת? החוזה שלו אצל הקטלונים אכן מסתיים ב-2021, ומסי, שיהיה בן 34, כבר אמר בעבר שירצה לסיים את הקריירה במדי ניואלס הארגנטינאית. ייתכן שבינו לבין עצמו מסי שם לעצמו יעד סופי. כדאי שתתחילו להיפרד מאחד מפלאי תבל. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Oct 18, 2019 at 12:06pm PDT {title}





