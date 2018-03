1. מניין הימים עברו 146 ימים מאז שאלישע לוי סיים באופן רשמי את תפקידו ולנבחרת ישראל בכדורגל עדיין אין מאמן. אבל אל דאגה! ועדת האיתור למציאת אחד כזה תמונה תוך מספר ימים. כן כן, כמעט חמישה חודשים עברו, ורק עכשיו עומדים למנות ועדת איתור. מפתיע שלקח כל כך מעט זמן לאתר מועמדים לוועדה כזו, ולוועדה הזו אמור להיות דד-ליין: להגיש את המסקנות תוך חודש. במילים אחרות: נבחרת ישראל תישאר ללא מאמן בערך חצי שנה. לא שמשהו בוער, בכל זאת הטורניר הבינלאומי הקרוב יתחיל רק בספטמבר, כך שבינתיים אפשר להשתעשע במשחק הידידות מול רומניה מחר (שבת), ולתת לכל מי שרוצה לעשות כל מה שהוא רוצה על המגרש, כי מי בדיוק יגיד לו אחרת - המאמן הזמני אלון חזן? אז מה אם היה כבר אפשר לגבש סגל ותכנית מקצועית ולנסות להתניע מחדש את הנבחרת? כולה רומניה, כולה משחק אימון, כולה יורו 2020, כולה הפרצוף של כל הכדורגל הישראלי. A post shared by Israel football association (@israel_football_association) on Mar 15, 2018 at 3:01am PDT 2. לו יהי הלב יוצא לטיירון לו, מאמן הקליבלנד קאבלירס, שנאלץ לקחת פסק זמן מאימון ברגעים המכריעים של העונה בגלל בעיות בריאותיות לא פשוטות (כאבים בחזה, שיעול מלווה בדם). כלומר הלב יוצא, אלא אם כן אתם ישראלים שזוכרים שטיירון החליף את דיוויד בלאט המפוטר ולקח "במקומו" אליפות היסטורית. במקרה כזה אתם כנראה מברכים את הקארמה. לו איננו מאמן כדורסל דגול. כנראה שגם לא קרוב לזה. זה גם לא הוא שגרם לבלאט לעזוב את הקבוצה. אם כבר - הוא ניסה לפרגן לו עד כמה שאפשר. אם אתם רוצים למקד את השנאה כלפי מישהו - זה צריך להיות עוכר ישראל האמיתי; לברון ג'יימס, מי שחושב שהוא הבעלים, המנהל והמאמן, בנוסף להיותו הכדורסלן הכי גדול שמשחק היום - וכשהכוכב הוא גם זה שמחליט - למאמן על הקווים (או להיעדרו) אין באמת חשיבות. לכו תדעו, אולי אחרי ש"חיסל" את בלאט, ג'יימס גם אחראי (בעקיפין כמובן) ללחצים ולקריסה שהכריעו מאמן נוסף. אבל זה סיכון מקצועי ידוע: השהייה סביב לברון ג'יימס עלולה לגרום לאולקוס לכל אחד. A post shared by LeBron James (@kingjames) on Jan 24, 2018 at 8:20am PST 3. פאודה לאו מסי כורע על ברכיו ליד דגל הקרן, ידיו קשורות מאחורי גבו, מבטו למצלמה נראה מפוחד. מה הפלא - מעליו עומד איש דאע"ש רעול פנים שמאיים לשסף את צווארו ולקטול את אצבעותיו. לאו דווקא בסדר הזה. סך הכל פרסומת נחמדה של ארגון הטרור לקראת מונדיאל 2018. היא אפקטיבית, צבעונית, משחקת על הפחד הבינלאומי מפיגועי טרור. זה כמעט מושלם, אם לא תחושת המיחזור שמעט מבאסת. הרי כרזה דומה כבר הוצגה בכיכובו של ניימאר. אמנם בלוקיישן שונה, אבל הקונספט אותו קונספט. גם רונאלדו כרע על ברכיו לצד איש המדינה האסלאמית בפרסומת מאיימת לקראת גביע העולם. מצטער, כל החבר'ה מדאע"ש, זה מרגיש קצת כמו עייפות החומר. אני מבין שאתם בדעיכה וחייבים משהו שיחזיר אתכם לתודעה העולמית, אבל במקומכם אני מסיק מסקנות ומפטר את הקופירייטר. ובכלל - רדיפת הפרסום הזו מתחילה להיות מביכה. ברוך הבא לרוסיה. מסי 4. המעשה המגונה של מרב מיכאלי מה בער לחברת הכנסת מרב מיכאלי לרוץ ולהגיש תלונה במשטרה על סמך סרטון של חצי דקה שבו נראה כדורגלן בית"ר ירושלים אנתוני וארן וכדורגלנים נוספים באקט מיני עם בחורה? מה היה לה דחוף להגדיר את מה שראתה כ"אונס קבוצתי נורא"? כי אחרי כל הרעש והצלצולים מתברר שהאירוע היה בהסכמה, כך על פי עדותה של אותה אישה, והעבירה היחידה שנעשתה – ואין להקל בה ראש כמובן – היא הפצת הסרטון, ובכך מתמקדת החקירה. ההר הוליד עכבר - בהסכמה. לכן, דווקא התלונה הנחפזת הזו של מיכאלי במשטרה היא המעשה המגונה כלפי המצולמים בסרטון. עכשיו, שלא יהיו טעויות: האקט בסרטון הוא משפיל, מבזה, דוחה, מגעיל, מה שלא תרצו. אבל אלה יחסי מין בין אנשים מבוגרים ב-ה-ס-כ-מ-ה. מין קבוצתי הוא אולי לא לטעמם של הרבה אנשים' אבל לא מדובר באקט בלתי-חוקי, וההעדפה שלהם היא לא העסק של אף אחד. גם לא של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בשיחה איתי ברדיו דרום, מיכאלי, שהייתה כל כך נחרצת עם ההגדרה של המעשה כ"אונס קבוצתי נורא", כבר הסתייגה מעט מדבריה בעקבות העדות ואמרה ש"אם הבחורה טוענת שזה היה בהסכמה ברור שאין מה לדבר על אונס בהסכמה". "אם" ו"טוענת". כלומר חברת הכנסת מעט מפקפקת בדבריה של הבחורה למשטרה. גירל פאוור כל הדרך. על התנצלות בפני וארן וחבריו כמובן שאין מה לדבר. להפך - מיכאלי סבורה שהיא עשתה להם טובה בעצם התלונה, כיוון שעכשיו כולם יודעים שזה היה בהסכמה. בראבו. כי צנעת הפרט זה ערך משני (וכן, אמנם היו פה כמה פרטים והעסק צולם, ועדיין זה קרה בחדר סגור). כתבתי כאן בשבוע שעבר: סרטון הסקס של אנתוני וארן וחבריו הוא לא יותר מסוגיה מוסרית. אם יתברר שהבחורה בסרטון היא קטינה – זו עבירה פלילית. היא לא קטינה. אם יתברר שהיא ישנה, או לא הייתה בהכרה, או שהייתה בערפול חושים בגלל צריכת אלכוהול וסמים – זו עבירה פלילית. זה ככל הנראה לא המקרה. אם היא נערת ליווי או זונה – זו לא עבירה פלילית. כדורגל אמור להיות ספורט לכל המשפחה וילדים מעריצים את השחקנים ורוצים לחקות אותם. אבל שיהיה ברור - כדורגלנים הם לא אנשי חינוך ולא חייבים לשמש דוגמה ומופת. מי שרואה בהם מודל עבור הילדים שלו עושה זאת על אחריותו בלבד. התחושה היא שמיכאלי (ואחריה חברות כנסת נוספות) תפסה טרמפ על המקרה כדי לקדם אג'נדה. אג'נדה ראויה, אבל הן נבחו על העץ הלא נכון. האמת? לטעמי הן אפילו קצת פגעו בתנועת ה- METOO# עם תלונת השווא הזו. ואנחנו באמת רוצות להתקדם. A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Mar 22, 2018 at 3:10am PDT {title}





