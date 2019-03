הלם: קונור מקגרגור הודיע על פרישה מה-MMA

"שלום חברים, הודעה מהירה: החלטתי לפרוש היום מהספורט הידוע בכינויו הרשמי כ'אמנויות לחימה משולבות' (MMA). אני מאחל לכל הקולגות שלי הצלחה בהמשך". זו פחות או יותר הפצצה שהטיל הבוקר (שלישי) הלוחם האירי קונור מקגרגור בחשבון הטוויטר הרשמי שלו – שהוא פורש מהענף. Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 במרץ 2019

מקגרגור, ידוע בעיקר כלוחם הראשון ב-UFC שהחזיק בו זמנית בתואר האליפות בשתי קטגוריות נפרדות, ובנוסף ידוע כאדם צבעוני, בלתי צפוי, ועם לא מעט שערוריות שנקשרו בשמו לצד ההצלחות הספורטיביות שלו. על כן, קשה לדעת האם הציוץ רציני או שמדובר (שוב) במתיחה של הלוחם המטורלל. לפני הכל, ראוי לציין כי מקגרגור הודיע בעבר שהוא שם את קריירת ה-MMA מאחוריו. באפריל 2016, כחודש אחרי הקרב הראשון שלו מול נייט דיאז באירוע ה-UFC 196, הלוחם האירי כתב בחשבון הטוויטר שלו כי הוא החליט "לפרוש כאדם צעיר" – הודעה שהייתה כמובן מתיחה - שכן הוא הספיק מאז להילחם בעוד שלושה קרבות מרכזיים ב-UFC ולהיכנס לזירה באותו קרב בלתי נשכח מול פלויד מייוות'ר. I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016 בהתחשב בהיסטוריה של מקגרגור בכל הקשור ל"הודעות פרישה" - מומחים לתחום ופרשנים בארה"ב טוענים כי יש לקחת את הודעתו של מקגרגור בערבון מוגבל – למה? מהסיבה הפשוטה שהוא עדיין יכול להרוויח המון כסף בענף. כלומר, האלוף האירי לשעבר הרוויח מאות אלפי דולרים משתי הקרבות האחרונים שלו - ורק נזכיר שהוא הפסיד בשניהם. נכון לעכשיו, ישנם דיבורים שונים על לפחות חמישה יריבים פוטנציאליים (חביב נורמגומדוב, נייט דיאז, דונלד סרונה, טוני פרגוסון ומקס הולוואי) שמסוגלים להיכנס לזירה עם מקגרגור ולהפוך אותו לאדם אפילו עוד יותר עשיר. חוץ מזה, בהתחשב בעובדה שכל עוד הוא לא נלחם - הוא רק מסתבך עם החוק (תקרית האוטובוס עם חביב, ולאחרונה הוא גם שבר טלפון סלולרי למעריץ במיאמי) - אז ייתכן שה-UFC תמיד תהיה המסגרת האולטימטיבית עבורו. מצד שני, פרישה מהענף יכולה להיות בדיוק מה שמקגרגור צריך בחיים שלו; האלוף האירי לשעבר כבר לא ילד, הוא נשוי+2 ויש לו אפיקי הכנסה נוספים מעבר ללחימה (כולל קו הלבשה ומזקקת וויסקי). כלומר, הוא מולטי מיליונר וכוכב בינלאומי גם ככה - אז למה לו להמשיך לקבל מכות באוקטגון? נכון לעכשיו, שעה אחרי הודעתו, לא נרשמו תגובות מיוחדות להודעת הפרישה של האירי, ואנחנו ממשיכים לעקוב כל הזמן ונעדכן האם מדובר הפעם בהודעת פרישה אמיתית, או בדיוק כמו בעבר ובמקרים דומים - הלוחם האירי עשה על כולנו סיבוב נוסף של יחסי ציבור. {title}





