מסע דיג של שני גברים מאוסטרליה קיבל תפנית ביזארית לחלוטין אחרי שנתקלו במפתיע בגבר עירום תקוע על עץ מעל אגם שורץ קרוקודילים.

קאם פאוסט, אחד הדייגים שנתקל במראה הלא שגרתי, תיאר לכתב הגארדיאן האוסטרלי כיצד הוא וחברו, קווין ג'וינר, נתקלו בגבר המוזנח שזעק לעזרה בזמן ששטו על אחד הנהרות שזורמים בפאתי העיר דרווין שבצפון אוסטרליה.

פאוסט סיפר שבזמן שהוא וחברו שטו להנאתם, הם שמעו לפתע גבר קורא לעזרה בזמן שהניחו מלכודות סרטנים בנהר. אחרי ששטו לכיוונו בנסיון להבין מי האיש ומה הוא רוצה, הם נדהמו לגלות אותו מכוסה בוץ, עקיצות וחתכים, וכשניסו לדובב אותו, הוא הסביר להם שהוא הלך לאיבוד לפני ארבעה ימים והצליח לשרוד אחרי שאכל חשופיות ושתה מים מהנהר.

"מדהים איך הוא שרד את זה", סיפר הדייג האוסטרלי. "הוא הכין לעצמו עמדה על העץ שהייתה בערך מטר מעל המים ששרצו קרוקודילים, ואחרי ששוחחנו איתו מעט, ניסינו בעיקר להבין למה הוא עירום לחלוטין - אב לא קיבלנו תשובה", סיפר פאוסט, שהוסיף שזמן קצר לאחר מכן השניים חילצו את האיש מהעץ עליו היה תקוע, הגישו לו בירה והזעיקו אמבולנס.

Two fishermen have bizarrely stumbled across a naked fugitive in the Northern Territory, who had been hiding in a mangrove tree over croc-infested waters.



The wanted man said he'd been eating snails and was desperate for water.



The full story tonight at 6.00pm on #9News pic.twitter.com/8URzjwk3x3