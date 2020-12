שרשור ציוצים של רופא אמריקאי תושב קליפורניה הפך לוויראלי ברשת אחרי שחשף את התגובה שלו לאחד המטופלים שהגיע אליו למחלקה לצורך טיפול נשימתי לאחר שנדבק בקורונה.

ד"ר טיילור ניקולס, רופא יהודי מסקרמנטו, צמרר את הגולשים ברשת כשכתב על הרגע ההוא בו הגיע לאשפוז במחלקה בה הוא עובד גבר מבוגר עם אינספור קעקועים ניאו-נאצים על גופו.

"כשהוא יצא מהאמבולנס הוא כבר קיבל סיוע נשימתי", כתב ד"ר ניקולס בשרשור. "היה ברור שהוא מתקשה לנשום, הוא נראה חולה, כאוב ומבוהל. הורדנו אותו למיטת הטיפולים שלנו, הבאנו לו בגדי אשפוז, ובשלב הזה כולנו הבחנו בקעקועים על גופו".

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.



As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/