"זה היה לא חוקי עבור הרקדנים לקבל כסף עבור יחסי מין, אבל חלק עשו את זה בכל מקרה", סיפר לאחרונה סקוט מארלו, רקדן צ'יפנדיילס לשעבר. "שמעתי על אנשים שהיו מרוויחים בין 300 ל-1,500 דולר עבור אקט מיני עם אחת הלקוחות, וגם אני קיבלתי הצעות, חלקן פסיכיות ברמות שקשה לתאר. ערב אחד באה אליי מישהי ואמרה לי: 'היי, אני אתן לך 100 דולר על כל ס"מ של קוקאין שאני אוכל להסניף מהז*ן שלך'. מה אני אגיד? זאת הייתה תקופה אחרת לחלוטין".

בשנות ה-80 וה-90 שיגעון הצ'יפנדיילס היה בשיאו ברחבי ארה"ב, ורקדנים לשעבר במועדון שבאזור האפר איסט סייד בניו יורק מתארים איך מדי לילה מאות נשים, לפעמים קרוב ל-1,000, היו מצטופפות במועדון ושואגות לכיוון הבמה: "אנחנו רוצות בשר! אנחנו רוצות בשר!", ואז, ברגע אחד, האווירה באולם הייתה משתנה כשחבורה של גברים שריריים ומשומנים הייתה עולה לבמה כדי לרקוד בחושניות מול הקהל.

חלק מאותם רקדנים היו משלהבים את הנשים עם כוריאוגרפיה שאפתנית, אחרים היו יורדים לקהל ומתנשקים עם הנשים בעבור חופן דולרים נדיב בתחתוני החוטיני שלהם. אותה תקופה הייתה ללא ספק תור הזהב של התופעה, תקופה שלא תחזור על עצמה יותר לעולם – אבל חשוב להדגיש שמאחורי הקלעים הסיפור הנוצץ הזה נראה אחרת לגמרי.

Steve Banerjee was an accidental feminist. Instead of women, he put men on stage, oiled, dancing, and cuffed, nearly in the buff, and had women outside the ring screaming https://t.co/MJKGaVQ1oY pic.twitter.com/5lu0ORdD2P