10 ק"ג בבגאז': הברחת הסמים שמסעירה את בריטניה

קוסמטיקאית בריטית מוכרת בארצה נעצרה לאחרונה אחרי שנתפסה עם כמות אדירה של סם מסוג קוקאין. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בממלכה, סטפני נלסון (30), אשר מוכרת היטב באורח החיים הראוותני שלה, נתפסה עם כ-15 ק"ג של קוקאין במהלך בדיקה שגרתית שנעשתה לרכבה. נלסון מוכרת בעיקר בזכות היותה מייסדת חברת הקוסמטיקה המקומית Porsche Cosmetics, וחבריה מעידים כי היא נהגה לצאת לחופשות יוקרתיות בים התיכון - זאת למרות ההכנסה הצנועה שלה, ורבים מעוקביה תהו לא פעם כיצד היא ממנת לעצמה את אותן חופשות. בחשבון האינסטגרם שלה, שכבר הספיק להיסגר על ידי הרשת החברתית, ניתן היה לראות תיעוד מחופשותיה המוגזמות בדרום צרפת שכללו לרוב קוקטייל ושיט ביאכטות יוקרתיות. כעת מתברר כי הקוסמטיקאית למעשה "השלימה הכנסה" בתור בלדרית סמים, עניין שכנראה עזר לה במימון החופשות מנקרות העיניים שלה. Brit party girl beauty therapist jailed after being caught with £1.5m of cocaine https://t.co/q7G485aPGn pic.twitter.com/fEi4eWfgQH — Daily Star (@Daily_Star) July 16, 2019 שכניה וחבריה של נלסון מספרים על אינספור השמועות שהתרוצצו על מעורבותה בפלילים טרם מעצרה – שמועות שמעולם לא אומתו. "תמיד חשבנו שהיא חיה בצורה מוגזמת מדי, בטח כקוסמטיקאית", סיפרה אחת מחברותיה של נלסון לכלי התקשורת. "תמיד חשבנו שהיא מנהלת חיים סודיים בתור דוגמנית גלאמור, אבל נשארנ המומים כשגילינו באיזה דברים הייתה מעורבת באמת". הקוסמטיקאית והסוחרת נתפסה כשהייתה בדרכה ברכבה אל צפון אנגליה עם שתי חבילות קוקאין. הסמים, ששווים מוערך בכ-1.5 מיליון ליש"ט (6.6 מיליון שקלים!), נמצאו בתוך תא סודי בתא הבגאז' של המכונית. כמו כן, השוטרים מצאו ברשותה טלפון נייד מסוג BQ Aquaris אשר ידוע ביכולות ההצפנה הגבוהות שלו. £1.5m cocaine smuggler beauty therapist flaunted luxury lifestyle with bikini selfies https://t.co/VzZGgT7l5y pic.twitter.com/yx5aE0knDR — Liverpool Echo (@LivEchonews) July 20, 2019 כריסטופר מרטין, סנגורה של נלסון, העיד כי מרשתו כי היא אזרחית שומרת חוק ואשת משפחה, וחשף בביהמ"ש כי נלסון נמצאת בחודש ה-5 להריונה השני וצפויה להתחתן בקרוב, אך הפרטים שמסר לא שכנעו את השופט פיליפ סטייטמן, אשר דן אותה לעונש מאסר ממושך. "קוקאין הוא סם ממכר שפוגע בצרכנים שלו", אמר השופט בזמן מתן גזר הדין. "הוא מביא איתו סבל לאנשים שמשתמשים בו ומביא אותם לכדי שפל", סיכם השופט ושלח את נלסון ל-10 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. {title}





