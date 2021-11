מיליארדר אמריקאי מואשם על ידי כמה מעובדיו לשעבר בהטרדה מינית ובהפעלת הרמון בכמה מנכסיו המפוארים בצפון ארה"ב. על פי התביעה האזרחית שהוגשה לאחרונה נגד מייקל גוגן, איש העסקים שכב עם קטינות, ניהל טופס מעקב של כל 5,000 הנשים עמן קיים יחסי מין לאורך השנים ואפילו השתמש בחדר תת-קרקעי סודי בשביל לקיים יחסי מין בניגוד לחוק.

גוגן, מייסד חברת האבטחה Amyntor Group LLC, פרץ בעמק הסיליקון בתור משקיע של חלק מהחברות המוצלחות ביותר בעולם – כולל אפל, גוגל, יוטיוב, פייפאל ואינסטגרם. הוא הוכר בעבר על ידי מגזין פורבס בתור "איש עסקים שמסוגל לזהות טכנולוגיות מנצחות" ונכון להיום, שווי הנכסים שלו מוערך בכ-5 מיליארד דולר. כעת, כמה מקורבנותיו דורשים ממנו פיצויים בגובה של 800 מיליון דולרים על הנזקים שגרם להם לאורך השנים.

מת'יו מרשל, בכיר לשעבר בחברת Amyntor ואחד האנשים שתובעים את איש העסקים, טען בכתב התביעה כיצד הוא תפקד בתור יד ימינו של גוגן, איים על המתחרים שלו ודאג להשתיק את כל מי שתכנן לפעול נגדו. במסמך שהוגש בבית המשפט נכתב: "מרשל התבקש לבצע רכישות שונות מחשבונות פרטיים, שכוללות רכבים, תכשיטים, או למשוך סכומי מזומן גבוהים, אותם הוא העביר אל הפילגשות של גוגן. חלק מההעברות הללו נועדו למעשה להשתיק מכרים או עובדים ש'ידעו יותר מדי' לגבי הפעילות המינית של איש העסקים או הפשעים שלו".

מרשל הוסיף בכתב התביעה כי גוגן שילם עבור ביטוחי הבריאות, החינוך ואפילו החופשות של חלק מהפילגשות שלו. בתמורה, אלו ערכו עבורו מופעי סטריפטיז, קיימו איתו יחסי מין או שתקו לגבי הסטיות המיניות של איש העסקים.

Tech billionaire Michael Goguen allegedly kept spreadsheet of 5,000 women he had s** with. He owns a local bar & would take them to the “boom boom” room. He is being sued for $800M by 4 former employees. pic.twitter.com/LJTKKkCU7u