A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT 5. אלה ארץ ישראלית



עם כל הכבוד לזכייה של לינוי אשרם בשלל מדליות בתחרות הבינלאומית האחרונה, מדובר בהישג - וסליחה על הורדת הזקפה הלאומית - חסר משמעות. גביע העולם היא תחרות משנית, בסך הכל הכנה לאליפות העולם, בטח ובטח שלא מגרדת את היוקרה של האולימפיאדה. ובמקצועות השוליים האלה (שוב סליחה מכל חובבי ענף ההתעמלות האמנותית) לכל דבר אחר אין באמת חשיבות. גם הבשורה שאשרם שברה את שיא העולם באלות* מעט מנופחת; זה לא ספורט שיש מה למדוד בו שיאי עולם. מדובר בציון על אסתטיקה ודיוק לפי טעם אישי של שופטים, חלקם מוטים. עובדה שלא שמענו על קיומו של שיא עולם במקצוע הזה עד שהספורטאית הישראלית שברה אותו. בהרמת יד - מישהו יודע למי היה שייך שיא העולם הקודם באלות? (רמז: לא טוני סופרנו). תודה על ההשתתפות. ברכות ללינוי, ניפגש בטוקיו 2020. *אם תזכי שם במדליה, מכל סוג - מתחייב כאן במילה לחבוט בעצמי באלה. A post shared by Linoy_ashram (@linoy_ashram) on Jan 13, 2018 at 9:15am PST 4. טוב שחזרתם



יותר משנה וחצי שלא התקיים הדרבי התל אביבי בכדורגל - מה לעשות, הפועל ירדה ליגה והשתפשפה בידיעת הארץ במסגרת הליגה הלאומית בעונה הקודמת - ואיזה כיף שהוא חזר. אפילו שמפגש הקאמבק הראשון היה במפעל משני כמו גביע הטוטו, אין משחק טעון, מרגש, מרומם, מלחיץ כמו המשחק הזה. כלומר לא המשחק הזה ספציפית שנגמר ב-1:4 למכבי בהרכב משני עם כמה שחקנים שספק אם יראו דקות איכותיות בליגה. באופן כללי. ליגת העל צריכה את הפועל תל אביב. על צדקנותה, בכיינותה, התמרמרותה, התקרנפותה והיתממותה. וולקאם בק, רק תזכרו: כאן זה לא עפולה, נצרת עילית, נס ציונה, לוד או מרמורק. A post shared by Hapoel Tel Aviv Fc Official (@hapoeltafc) on Aug 22, 2018 at 1:59am PDT 3. קומבינציית סושי



והרי חידה: באיזו מדינה בעלים של קבוצת כדורגל הוא גם הספונסר הראשי של הליגה בה היא משחקת? (רמז: הבעלים הזה גם חשוד בפלילים).



א. צפון קוריאה



ב. רוסיה



ג. איטליה



ד. ישראל



ה. יפן



ניחשתם נכון. מנהלת הליגה בכדורגל חתמה עם איש העסקים ברק אברמוב, בעלי בני יהודה ורשת ג'פניקה, והחשוד בעבירות מס והלבנת הון, על חוזה לשנה תמורת 4 מיליון שקלים, במסגרתו בין היתר תיקרא ליגת העל "ליגת ג'פניקה". מישהו עשה פה קומבינציה נאה, גלגל קצת כסף - אבל בואו - הטעם הוא של אצה מקולקלת. הצורך של אברמוב לחתום ברור: הוא צריך ספין שיעזור להלבין את שמו. אבל מה בער למנהלת לעשות מהלך אולי כשר אבל כל כך מסריח? גם ניגוד עניינים, גם חשדות בפלילים. למה להכניס את הראש הבריא (נגיד) למיטה החולה הזו? מצד שני, לפחות יהיה כאן כר פורה לבדיחות וכותרות משעשעות. כפי שצייץ בטוויטר אודי הירש: "לא איכותי, יקר יחסית לתמורה, רחוק מהרמה בארצות שהמציאו את התחום". ליגת ג׳פניקה זה פשוט שם מושלם A post shared by @japanikaisrael on Jun 17, 2017 at 3:45am PDT 2. יותם ונשלם



בפרישתו זכה יותם הלפרין לשבחים שלא זכה להם בכל הקריירה שלו גם יחד. ובצדק לא זכה. הלפרין, על כל הוותק שלו, התארים בארץ ובחו"ל שזכו הקבוצות בהן שיחק, והנאמנות לנבחרת ישראל - הוא פספוס. ייתכן שמדובר באדם הנחמד ביותר עלי אדמות, באיש שמתנדב ותורם רבות לחברה, אבל אין לזה שום קשר לכדורסל. להפך. יכול להיות שאופיו הנוח, האולי טוב מדי, היה בעוכריו. לאורך כל התקופה הארוכה שלו על המגרשים, הלפרין לא הצליח לגדל זוג. שיחק לרוחב במקום לעומק, ברח מאחריות (את הסל הקריטי היחיד שלו, במדי מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד, קלע בזריקה שהייתה סוג של חוסר ברירה נגד השעון, לא משהו שהוא בחר בו), לא הנהיג במאני-טיים. הלפרין היה חלק מקבוצות גדולות, אבל פרט להבלחות בודדות לא היה גדול בתוכן. כל אוהד מכבי ת"א יספר לכם על החשש שניקר בו כשהכדור היה בידיים של הלפרין. הרי כדי להיות באמת טוב, אתה צריך להיות "רע", אתה צריך קילר אינסטינקט. ליותם הלפרין לא היה את זה אף פעם. A post shared by ליגת ווינר סל (@winnerleague) on Sep 30, 2013 at 11:49am PDT 1. חגיגה של צביעות



מתוך דברים שאמר הבעלים החדש של בית"ר ירושלים, משה חוגג, במסיבת העיתונאים ה-ובכן-חגיגית: "דת לא תהיה פקטור בבחירת שחקנים לקבוצה… בית"ר ירושלים היא לא קבוצה גזענית, האוהדים הם לא גזענים - חד וחלק".



מתוך דברים שעשה הבעלים החדש של בית"ר ירושלים, משה חוגג לאחר מסיבת העיתונאים הנ"ל: נפגש עם חברי ארגון האוהדים לה פמיליה.



ועכשיו לנתוני האמת: בית"ר ירושלים הואשמה 18 פעמים בעשר העונות האחרונות בקריאות או התבטאויות גזעניות של אוהדיה, האחרונה בהן ממש בתחילת החודש. כמה חברי ארגון לה פמיליה הורשעו בעבר בשלל עבירות בהן קשירת קשר לביצוע פשע ותקיפות אלימות. לפי עסקת הטיעון עם הנאשמים, הם הודו בפירוש כי מטרת הארגון, שהוקם ב-2005, היא "לזרוע אלימות ו-ונדליזם, מתוך אידיאולוגיה אנרכיסטית וגזענית של שנאת המגזר הערבי".



אז או שמשה חוגג לא מכיר את ההיסטוריה של הקבוצה ואוהדיה, או שהזיכרון שלו ממש ממש ממש קצר, או שהוא מייפה את המציאות בואכה משקר בפה מלא ובמצח נחושה. המועדון הורשע בגזענות, חלק מאוהדיו שרים שירים גזעניים ומתגאים בכך, לה פמיליה הוא ארגון שמסית לגזענות, והבעלים החדש נותן לכל זה לגיטימציה, ועוד מסלף את האמת במודע.



אגב, באותה מסיבת עיתונאים השווה חוגג את המאמן החדש גיא לוזון למאמן ליברפול יורגן קלופ, השוואה שמפליא שקלופ עדיין לא הגיש בגינה תביעת דיבה. זו לא תהיה התביעה האחרונה שמשה חוגג ייאלץ להתמודד איתה בעונה הקרובה. A post shared by LA FAMILIA 2005 (@la_familia_beitar) on Aug 11, 2018 at 1:28pm PDT {title}





