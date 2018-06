A post shared by Diario Olé (@diario.ole) on May 30, 2018 at 7:31pm PDT כלי התקשורת בארגנטינה סוערים גם הם מאז יצאה ההודעה הרשמית על ביטול המשחק נגד ישראל במסגרת ההכנה של נבחרת האלביסלסטה למונדיאל ברוסיה. כותרות העיתונים הראשיים במדינה מדווחות בלי סוף על הטלפון של ביבי למאוריסיו מקרי נשיא ארגנטינה, הבחירה של ההתאחדות המקומית שלא להגיע לארץ, והפארסה העצומה סביב המשחק. "אנחנו יכולים לבטל את הכדורגל ולהניף את גביע העולם בצביעות", כתב הבוקר (לילה שעון ארגנטינה), מיגל וויניאזקי, אחד מכותבי הטורים בעיתון Clarin, אחד העיתונים הכי פופולריים במדינה הדרום אמריקאית. "אחרי ביטול המשחק בישראל, כדאי להתאחדות הארגנטינאית להיות עקבית ולא לשחק גם ברוסיה לא? הרי הקרמלין הם אלו שהחליטו על פלישות צבאיות לסוריה בשיתוף בשאר אל אסד שאחראי למותם של אלפי בני אדם". "אנחנו גם לא יכולים לשחק נגד איסלנד כי אותה מדינה יצרה בריתות שהובילו לפלישה לעירק ואפגניסטן בדם ואש. אנחנו גם לא יכולים לשחק נגד ניגריה במחאה על הזוועות שמבצעת במדינה קובצת בוקו חראם שהרגה אלפי אנשים ובעיקר נשים", כתב וויניאזקי. (צילום מסך מתוך אתר Clarin: "אפשר לסגור את הכדורגל") "כמובן שגם עלינו להימנע ממפגש עם קרואטיה, כאות סולידריות עם העם הסרבי, וזה עוד לפני שנזכיר את הברית עם הנאצים. אסור לנו גם לשחק נגד ספרד שהורגת מהגרים, לא נגד צרפת עם ההיסטוריה הקולוניאליסטית שלה וגם לא נגד סעודיה, מדינה בה דיכוי הנשים חוגג, ולא נגד ברזיל שבראשה עמד לולה שהוביל את האפלייה שעדיין חוגגת במדינה". וויניאזקי לא עצר כאן והמשיך: "בואו לא נשחק נגד אף אחד. גם לא נגד עצמנו. הרי אנחנו אפילו לא יכולים להתמודד עם השחיתות העצומה כאן אצלנו בארגנטינה. אפשר לבטל את הכדורגל - אנחנו בטח לא יכולים להוות דוגמה מוסרית לכלום". A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 30, 2018 at 12:02pm PDT כותרת נוספת באותו אתר הייתה "אלופי העולם בבושות", ואחריה הגיע מאמר נוסף, הפעם של כתב האתר דניאל לגארס, אשר כתב: "לאו מסי גר בברצלונה, אותה עיר בה בשנה שעברה ארע פיגוע איום בשדרות הכי מרכזיות שלה, ומה עם השחקנים שמשחקים באנגליה? הרי גם שם רק לפני שנה התפוצצה פצצה על גשר לונדון. או אלה שמשחקים בפריז שם רק לאחרונה כמעט התפוצצה פצצה במשחק בין צרפת לארגנטינה. אז עכשיו הזהירו שירושלים מסוכנת? האם היא מסוכנת יותר מערים אחרות? באמת? כמה? ובעיקר כמה מגושמים אפשר להיות? האם יש עוד דרך ליצור תנאים כאלה רעים לנבחרת הלאומית שלנו שבוע לפני הטורניר הכי חשוב בעולם? זו בושה". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן