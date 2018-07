עוד יום עבר, עוד יום בו כריסטיאנו רונאלדו לא ירד מכותרות עיתוני הספורט ברחבי העולם. אחרי שניסה לא לגנוב את הפוקוס מנבחרת צרפת עם ההכרזה הרשמית על חתימתו ביובנטוס, ואחרי שהוכיח לעולם שגם בגיל מבוגר יחסית הוא עדיין נחשב לשחקן הכי משפיע בכדורגל העולמי, עכשיו מגיעה התשובה לשאלה שתמיד שאלתם את עצמכם: "אז רגע, הבחור הזה, הוא אנושי?". התשובה היא כן, הוא אנושי, אבל לא כמוכם.

על פי דיווחים בממלכה הבריטית מתברר כי אחרי שעבר את הבדיקות הרפואיות עם חתימתו ביובה, עולה כי מצב גופו של רונאלדו הוא כמו של שחקן בן 20; אחוז השומן בגופו עומד על 7% (בהשוואה לממוצע בקרב שחקנים בגילו שנע סביב 10%); מחצית ממשקלו (50%) היא מסת שריר (כשהמסה הממוצעת עומדת על 46%), וכעת מתברר גם כי במונדיאל הוא היה השחקן שרשם את המהירות הגבוהה ביותר - 33.98 קמ"ש של ריצה משוגעת. האם זה היה אחרי השער בבעיטה חופשית נגד ספרד? אנחנו מרשים לעצמנו לנחש שכן.

אגב, בתקשורת הבריטית והאיטלקית מייחסים את מצבו הפיזי של רונאלדו לדיאטה הקפדנית עליה הוא שומר, יחד עם משטר האימונים הקדחתני שכל כך מאפיין אותו. כמה חודשים לפני שהוא הצטרף ליובנטוס, צוות האימון של ריאל מדריד ביצע שורה של בדיקות על גופו של רונאלדו, והתוצאות הצביעו על כך שמצבו הגופני היה כשל גבר בן 23. עכשיו מתברר שהוא הספיק "להוריד לעצמו שלוש שנים מהחיים" ורק הולך ומשתבח עם הזמן. מדהים? בטירוף.

