מנהל בנק זרע בהולנד, אשר הלך לעולמו בשנת 2017, התברר להיות אביהם הביולוגי של לא פחות מ-49 ילדים שונים שנולדו במהלך השנים האחרונות בתהליכי הפרייה חוץ גופית שנעשו במרפאתו - כך הודיע לאחרונה הארגון אשר טיפל וחקר את המקרה הביזארי בו מעורבים עשרות הורים וילדים במדינה האירופאית.

יאן קרבט, רופא ומנהל לשעבר באחד ממרכזי הזרע בהולנד אשר ממוקם בעיר ברנדרכט במערב המדינה, נחשד כי השתמש בזרעו הפרטי במקרים רבים של תהליכי הפרייה במקום לעשות שימוש בתרומה אותה בחרו הנשים במרפאה שניהל.

התוצאות של סדרת הבדיקות ודגימות דנ"א שבוצעו בבית החולים "בניימגו" שבדרום מערב הולנד הוכיחו מעל לכל ספק כי לפחות 49 ילדים הם אכן צאצאיו הישירים של קרבאט, כך נמסר בהודעה רשמית לתקשורת על ידי אותו ארגון שלקח על עצמו את בירור פרטי המקרה. "תוצאות הבדיקה מאשרות את החשש שהיה לנו כי ד"ר קרבט אכן השתמש בזרעו במקרים רבים בהם טיפל בקליניקה הפרטית שלו", מסרו אנשי הארגון.

הסערה סביב החשדות שנדבקו בשמו של קרבט החלה כבר לפני כחודשיים, בפברואר האחרון, כאשר בית המשפט ההולנדי קבע כי על דגימות הדנ"א של קרבט "להיות זמינות בכל עת על מנת שההורים והילדים אשר היו מעורבים באירוע יוכלו לערוך השוואות בכל עת שיחפצו בכך", קבע בית המשפט.

קרבט עצמו, סיפר לפני מותו כי הוא אכן אביהם של לפחות 60 ילדים שונים שהגיעו לעולם אחרי טיפולים שנערכו במרפאה שלו לשעבר, סמוך לעיר רוטרדם, ונסגרה לפעילות בשנת 2009 עקב אי סדרים מנהלתיים. על פי החשד, קרבט היה מזייף נתונים ותיאורים של תורמי הזרע במרפאה, וחרג בקביעות מהחוק שקבע כי מכל תרומת זרע ניתן לבצע 6 הפריות.

