זהו סיפורם של בני זוג אמידים תושבי מרכז הארץ אשר מתגוררים באחד המגדלים הגבוהים והמפוארים באזור מגוריהם. הם באמצע שנות ה-30 לחייהם, הורים לילדים קטנים, מחזיקים במשרות מכובדות בחברות גדולות ומוכרות במשק, ומגלגלים מדי שנה כמה עשרות מיליוני שקלים. לפני כמה חודשים החל הגבר לטפח תחביב חדש והפך לצפר (חובב ציפורים). הוא רכש כמה משקפות בעשרות אלפי שקלים, קנה חצובות, טלסקופ ולא מעט ציוד צילום יקר ערך - הכל בכדי לעקוב אחרי הציפורים שחולפות ליד מרפסת ביתו. בנוסף, הוא יצא מדי פעם ופעם לסיורים בחיק הטבע כדי לתעד ציפורים נודדות ונדירות. אלא מתברר שלא צפר ולא ציפורים, ובמסגרת "התחביב" החדש שלו, הגבר החל לתצפת על צעירות שמשתזפות בחופי המרכז ולתוך חדרי השינה של שכנותיו בבניינים הסמוכים. "לא הבנתי למה לאחרונה בעלי יושב שעות רבות במהלך הערב והלילה ומתצפת מהמרפסת במשקפות", סיפרה האישה, שלבסוף הבינה את הסיבה שבגללה בן זוגה מעביר את מרבית לילותיו במרפסת ביתם. מתברר שבשיחות עם חבריו לבניין, הגבר התרברב על "הנופים" שהוא מתעד וצופה בהם במשקפות שלו בשעות הערב והלילה בזמן שאשתו עדיין בעבודה או ישנה, וסיפר להם כיצד הוא צופה בשכנות תושבות המגדלים הסמוכים בזמן שהן מתפשטות בחדר השינה שלהן או בזמן שקיימו יחסי מין. View this post on Instagram A post shared by Mitchells Estate Agents (@mitchells_estate_agents) on Oct 1, 2019 at 2:42am PDT (אילוסטציה מתוך אינסטגרם) וכך, המידע על מעלליו של הגבר הגיעו לאוזניה של אשתו, והיא מיהרה לשכור את שירותיה של עו"ד שרין סולן על מנת להתריע בפניו כי היא מתכוונת להתגרש ממנו אם לא יחדל ממעשיו. הבעל מצדו הכחיש בפני אשתו את כל טענותיה, וטען כי הוא אינו מתצפת אחרי נשים בחדרי השינה שלהן ובחופי הים, והוא באמת עוקב אחרי ציפורים נדירות ונודדות. האישה, שלא האמינה לגרסת בעלה, פנתה באמצעות עו"ד סולן לבית המשפט לענייני משפחה במטרה להוציא צו הרחקה נגד בעלה עד אשר יחדל מהתחביב המגונה שלו. "הייתי מוכנה להשלים עם התחביב החדש שלו אם הוא לא היה בוחר לתצפת לחדרי השינה של השכנות", הסבירה האישה. "אבל מאחר ולא מדובר בתחביב הגון - אני לא רוצה אותו בבית. הוא נטש את המשפחה שלו כדי לתצפת ביום ובלילה, לכולם ברור מה הוא עושה, ואפילו השכנים כבר הפכו את העניין לבדיחה. החיים שלי הפכו לבלתי נסבלים במחיצתו". הבעל טען להגנתו כי לא באמת תצפת על השכנות, ובשיחה עם חבריו לבניין הוא בסך הכול התבדח, ובאמת מדובר בתחביב שכולל אך ורק תצפית על ציפורים. בית המשפט לענייני משפחה צפוי לדון בבקשת האישה בימים הקרובים. {title}





