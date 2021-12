"מה בשם הדיסטופיה זה הדבר הזה?": מיה קאליפה חוזרת לבקר את מדינת ישראל בחשבון הטוויטר שלה, והפעם היא מתייחסת לעובדה שמדיתנו אירחה את תחרות מלכת היופי "מיס יוניברס", שנערכה הלילה באילת.

אושיית הרשת האמריקאית-לבנונית שיתפה בחשבון הטוויטר שלה סדרת תמונות שפורסמו על ידי ביאטריס גומז, מתמודדת הפיליפינים, ובתיעוד אפשר לראות את גומז, יחד עם מתמודדות מחוייכות אחרות, מתארחות במאהל בדואי ואפילו מכינות עלי גפן. קאליפה בתגובה? זעמה כמובן.

What in the dystopia is this? Parading around an apartheid state “appreciating” the culture of the oppressed in the name of the oppressors? WHAT. IN THE ACTUAL. FUCK. https://t.co/GqIGxVE5qj