הסיפור שמסעיר את ניו יורק: בבוקר חרדי, ובלילה מארגן מסיבות סקס

ארה"ב: סיפורו של גבר חרדי תושב ניו ג'רזי מסעיר בימים אלה את הקהילה אליה הוא משתייך לאחר שהתברר כי במשך תקופה ארוכה ניהל חיים כפולים וסוערים במיוחד. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בארה"ב, התרמית בה היה מעורב הגבר, אברהם אדלר בן ה-33, נחשפה בעקבות תלונה של שכניו באזור מגוריו באיסט וילג' (מנהטן) – שם על פי החשד נהג לערוך מסיבות סקס פרועות. מקורבים לאדלר מספרים כי עד להתפוצצות הפרשה הוא היה מוכר היטב אצל בני הקהילה שלו כחרדי אדוק, ועל פי אחד מחבריו שהתראיין לאתר ה-NY Post , "אדלר כל כך הקפיד לשמור מצוות ומסורת שהוא אפילו לא היה הולך עם מפתחות הרכב שלו בשבת". למרות אורח החיים הסגפני שהקפיד לשדר לסובביו, הכל התברר להיות תרמית מאז הפרסומים על התביעה – ואשתו אף הודיעה כי הם נכנסו להליך גירושים מאז החשיפה השערורייתית. "אני רוצה גט", סיפרה שיינה אדלר. "הוא לא תומך במשפחה שלו בשום צורה וניתקנו איתו כל קשר. החברים שלי עוזרים לי לשלם את החשבונות בימים אלה כדי להחזיק את הראש מעל המים". מאוחר יותר, הוסיפה אדלר כיצד הקיבלה בתקופה האחרונה מספר שיחות טלפון מ"חברות של בעלה" אשר הביעו בפניה צער על השתלשלות האירועים. My tenant is using my East Village townhouse for wild sex parties: lawsuit https://t.co/oT93s5VEjk pic.twitter.com/lm8bkZoFdG — New York Post (@nypost) September 28, 2019 הסיפור הביזארי התפוצץ לפני כשבוע, אז דווח על כתב התביעה שהוגש נגד אדלר, ובו, על פי ההאשמות, נכתב כי אדלר נהג לגבות מאנשים דמי כניסה של 60 דולרים למסיבה בה נערכו אקטים מיניים קבוצתיים, "מפגשי הפלקות" ועוד. כמו כן, הוא נהג לחסום עם רכבו באופן קבוע את ברז כיבוי האש מול הבניין, נקודה נוספת שהכעיסה את שכניו. אחד משכניו של אדלר התראיין בנוגע לתופעה המטרידה וסיפר כי "השוטרים היו פושטים על הדירה כמה פעמים בשבוע, בין אם זה בגלל המסיבות הרועשות או הוויכוחים של אדלר עם בנות זוגו". מעבר לזה, הוא הדגיש כי שכן שלו הוא ממש לא אדם דתי או שומר מסורת. אדלר התייחס ביממה האחרונה להאשמות נגדו והכחיש כי הפר את שבועות הנישואים אורח החיים הדתי שלו. בנוסף, הוא הודה שחסם את ברז כיבוי האש, אך הוסיף: "אם אני משלם את הדו"חות, למה זה משנה למישהו?". כמו כן, הוא אישר ששיינה הביעה כוונה להתגרש ממנו. ביום שישי האחרון, הורה בית המשפט במנהטן לאדלר להפסיק עם המסיבות הפרועות שלו, וכלי התקשורת מדווחים כי אשתו שנותרה בניו ג'רזי הפסיקה ללכת עם טבעת הנישואים שלה ומכחישה כל קשר לבעלה לשעבר. {title}





