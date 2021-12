"אני אוהבת את התמונה הזו. היא מזכירה לי את התקופה שהתחלתי לסרב לעשות דברים שלא היו אני": אלמנתו של יו הפנר, מייסד המגזין "פלייבוי", העניקה למיליוני העוקבים שלה הצצה כואבת אל האמת מאחורי "אחוזת השפנפנות".

בפוסט שפורסם בחשבון האינסטגרם שלה, סיפרה כריסטל הפנר, איך כל חיי הזוהר שלה היו "למראית עין בלבד", והסתירו את האמת הכואבת על מייסד המגזין המפורסם ומה שהתחולל בביתו.

כריסטל תיארה כיצד לפעמים נכפה עליה לשנות את הופעתה החיצונית ולעשות דברים שהיא לא הרגישה איתם בנוח, הכל רק בשביל לרצות את הפנר; מהגדלת חזה ועד ספריי שיזוף מוגזם. כמו כן, היא תיארה איך בעלה, שהיה מבוגר ממנה ב-60 שנה, התנהג אליה בגסות.

