טירוף: הצטלמה בעירום בצפון קוריאה וניצלה בנס מישיבה בכלא

צעירה ברזילאית בת 33 החליטה ללכת על חבל דק מאוד והסתכנה לאחרונה במאסר ממושך בכלא בצפון קוריאה לאחר שהצטלמה בעירום בחדרה בבית מלון במדינה האסייתית, ובנוסף "לקחה בהשאלה" כובע של חייל צפון קוריאני בזמן שהיה בשירותים. לפי עדותה של הצעירה, ליזיאן גוטיירז, היא מצאה את הכובע הצבאי ברכבת בה נסעה, בזמן שבעל הכובע, חייל צפון קוריאני, היה בשירותי הרכבת. לדבריה, היא הייתה שיכורה בזמן המעשה, החליטה לשים את הכובע על ראשה והצטלמה מספר צילומי סלפי. אם זה לא מספיק, גוטיירז גם הצטלמה בצורה פרובוקטיבית ליד מספר מונומנטים בשטחי הדיקטטורה הסגורה, כשהיא "משתמשת כרקע" באנדרטה הגדולה בגבעת מאנסו שם ממוקמים פסליהם של גדולי האומה קים איל סונג והנשיא הנוכחי קים ג'ונג איל. View this post on Instagram A post shared by Tierrez (@liziane_gutierrez) on Sep 20, 2019 at 2:40am PDT View this post on Instagram A post shared by Tierrez (@liziane_gutierrez) on Sep 18, 2019 at 6:01am PDT לפי החוקים בצפון קוריאה, תיירים אינם מורשים להצטלם לצד פסליהם של מנהיגי האומה, וניתן לצלם תמונות של הפסלים לבדם או של המתחם עצמו. גוטיירז מצדה הודתה כי הפרה את שני הכללים הללו: "הצטלמתי סלפי ואפילו לא הבנתי את המשמעות של המעשים שלי", סיפרה. אירוע נוסף בו הייתה מעורבת, עוד באותו הביקור, היה כשיצאה לרחוב לבושה בחצאית עליה היה כתוב USA (ארה"ב), וחיילים מקומיים ניגשו אליה וביקשו ממנה לגשת ולהחליף את החצאית בהקדם תוך שהם מסבירים לה על הסכסוך הישן בין ארה"ב לצפון קוריאה. לבסוף, כשהחליטה לעזוב את צפון קוריאה וניגשה למעבר הגבול עם סין, היא נחרדה לגלות שהשומרים בגבול ביקשו ממנה לבדוק את התמונות בסלולרי שלה. "חששתי מאוד והייתי חסרת סבלנות כי בקלות היו יכולים לזרוק אותי לכלא", סיפרה גוטיירז לכלי התקשורת בארצה לאחר חזרתה. "היה לי מזל שלא בדקו את כל אלבום התמונות שלי ורק דפדפו ביניהן". {title}





