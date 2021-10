מנהל בית ספר ממדינת קנטקי שבארה"ב זומן לאחרונה לוועדת חקירה פדגוגית אחרי שתמונות שלו מקבל ריקוד ארוטי מתלמידיו הפכו לוויראליות ברשת. דונלד מוביליני, ראש עיריית האזארד, ומי שמשמש גם כמנהל ביה"ס התיכון בעיר, צולם באירוע פתיחת השנה כשהוא מקבל לאפּ-דאנס מתלמיידים ותלמידות שהתלבשו בלבני נשים ושמלות.

באחת התמונות הבולטות מתוך האירוע אפשר לראות את המנהל עומד עם חיוך מרוח מאוזן לאוזן, בזמן שתלמיד לבוש בשמלה שחורה נצמד אליו עם הישבן. תמונות נוספות שצולמו באותו אירוע ביזארי הציגו גם נער שחובט לעמיתו בעכוז עם משוט, כמו גם תלמידות שלבושות כמו מלצריות ברשת המסעדות Hooters.

INSANE: Mayor of Hazard, KY who is also the principal of Hazard High School, held an assembly with a male pageant. The students came dressed in lingerie and gave lap dances to the staff. pic.twitter.com/ZxODWQWOsx