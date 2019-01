נחשפה העדות הכי גרפית ומצמררת במשפטו של "אל צ'אפו"

למרות שלל האישומים שעומדים נגד "אל צ'אפו" במשפטו שמתנהל בימים אלה בארה"ב, אישום ברצח אינו אחד מהם, והאישום העיקרי שעומד נגד גוזמן הוא סחר בסמים והברחת למעלה מ-155 טונות של סמים לתוך תחומי ארה"ב - התביעה במשפטו, לעומת זאת, מעוניינת להציג את ראש הקרטל בתור אדם אלים בצורה קיצונית וגבר חסר רחמים שהיה מוכן לעשות הכל כדי להגן על עסקיו. אייזייס (יהושע) ולדס ריוס (הידוע בכינויים Memin או Memo), אשר החל לעבוד בשורות הארגון של גוזמן כרוצח שכיר בשנת 2004, סיפר ליושבי בית המשפט ביום חמישי האחרון כי ראה בעבר את הבוס שלו מחסל את אחד מיריביו - חבר בקרטל טיחואנה המתחרה. "הוא הגיע אלינו כשגופו כבר היה מלא בסימני עינויים קשים", נזכר ריוס ביום בו נתקל באותו אדם מהקרטל המתחרה. "הוא הגיע אלינו במטוסו של איסמאיל 'מאיו' זמבבדה - אחד הבכירים בארגונו של גוזמן. כשהוא הגיע, כל גופו היה מלא כוויות קשות וחולצתו הייתה דבוקה לגבו - זה היה מחריד", נזכר העד בן ה-39. "אל צ'אפו קיבל אותו במחנה שלנו וממש התעצבן שהוא הגיע במצב רע כל כך, אז הוא פשוט נעל אותו ככה, במצב בו הגיע, בתוך לול תרנגולות במשך מספר ימים", המשיך ריוס בתיאור המצמרר. "קשרו לו את הידיים והרגליים וכיסו את עיניו. הוא היה במצב קשה מאוד. בסוף, אחרי שתי חקירות קצרות שלא יצא מהן כלום, 'אל צ'אפו' ירה בו באקדח הפרטי שלו ונפרד ממנו לשלום כשאמר לו 'לך תזדיין'. למרות היריות, הוא נותר בחיים, שמענו את נשימותיו, אז חפרנו בור וקברנו אותו ככה". על פי דיווחים שהגיעו מתוך בית המשפט, עדותו של ריוס זעזעה לחלוטין את 12 חברי המושבעים שאמורים להחליט בקרוב מה יעלה בגורלו של גוזמן, ובמידה ויואשם הוא צפוי לבלות כנראה את שארית חייו בכלא האמריקאי. בהמשך עדותו שיתף רויס כי אחרי תקופה קצרה בה עבד כרוצח שכיר עבור "אל צ'אפו" הוא הפך לאיש שלו בהונדורס, והיה אחראי על רכישת קרקעות לטובת בניית מסלולי תעופה חשאיים. בהמשך הוא מונה לראש מערך האבטחה של שני בניו של גוזמן, עד שלבסוף מצא את משרתו הקבועה כטייס בשורות הקרטל - כשבמהלך השנים הוא העביר מאות קילוגרמים של סמים מקולומביה למקסיקו. View this post on Instagram A post shared by Degree Noticias (@degree_noticias) on Jan 26, 2019 at 6:29pm PST View this post on Instagram A post shared by Rashawn Collins (@rantandblast) on Jan 25, 2019 at 12:15pm PST עדותו המצמררת של ריוס נמשכה דקות ארוכות, ובכל פעם נראה היה שאין גבול לאכזריות בה השתמש אל צ'אפו בימיו כאדם חופשי. "ראיתי אותו מענה ומוציא להורג שניים מחברי הקרטל המתחרה ה-Zetas. בהתחלה גוזמן ביקש מאנשיו 'לחמם' את את השניים ולהכות אותם באגרסיביות כדי לנסות ולהוציא מהם מידע. בהמשך הוא הגיע בעצמו, ביקש מקל עבה והחל להכות ולענות אותם". "השניים היו מרוסקים. העצמות שלהם היו שבורות והם לא היו יכולים לזוז. למרות זאת, גוזמן המשיך להכות אותם במקל וגם ברובים. הוא פשוט התעלל בהם. אני זוכר שהוא אמר להם: 'יא בני זונות, איך יכול להיות שאתם תושבי סילנואה ואתם עובדים עם המתחרים? אתם בוגדים בנו?'. השניים היו מבוהלים בטירוף ואז הוא פשוט כיוון את הרובה לראשם, קילל אותם וירה בהם למוות. בהמשך הגופות שלהם נשרפו כדי שלא יישאר מהן זכר", סיפר ריוס שנעצר כבר ב-2014 ובילה את חמש השנים האחרונות בכלא האמריקאי. View this post on Instagram A post shared by Pablo Escobar (@pabloescb.r) on Jan 26, 2019 at 7:02am PST גזר דינו של ריוס אגב, אמור להיות בין 10 שנים נוספות למאסר עולם - וכעת הוא מקווה שעדותו ושיתוף הפעולה שלו עם התביעה יעזרו לו בהקלה בעונשו. בהמשך הוא סיפר כי בימי השיא שלו הוא הרוויח כ-300 אלף דולר על העברות סמים שונות, זאת אחרי שבתחילת דרכו הרוויח רק כ-2000 פזו מקסיקני (כ-175 דולרים). לאחר עדותו של ריוס, היה זה השופט בריאן קוגן שסיפר כי הוא מעריך כי הצגת הראיות, של התביעה כמו של ההגנה, אמורה להגיע לשיאה בשבוע הבא, וגם "אל צ'אפו" עצמו צפוי להעלות ולהעיד בקרוב, עוד לפני סיום משפטו וקבלת גזר הדין שצפוי במהלך החודש הבא. {title}





