תושבת ארה"ב, שופטת במקצועה, מסעירה לאחרונה את כלי התקשורת בארצה לאחר ששורה של עורכי דין האשימו אותה בניצול מעמדה למטרת טובות הנאה.

דון ג'נטרי (38), תושבת קנטקי, מואשמת כי שידלה עורכי דין לקיים יחסי מין איתה ועם המאהב שלה במשכנה, ועל פי החשד אלו ששיתפו פעולה זכו לקידום מהיר, ואלו שלא נשארו בתפקידם.

ג'נטרי מואשמת כי נהגה להזמין עורכי דין לשלישיות באמצעות אפליקציית סנאפצ'אט, ובהמשך נחשף גם כי היא התירה לעובדי לשכתה לשתות אלכוהול תוך כדי עבודה. בין האנשים ששם נקשרו לפרשה נמצא גם סטיבן פנרוז, מטיף דתי ומי שהוגדר בתור המאהב של השופטת.

Judge Dawn Gentry faces misconduct charges. Here’s what happened and what happens next. https://t.co/EX7xAVPV6Q pic.twitter.com/LPQklRl3Th