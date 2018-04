משפחתו של בראיין בירצ'ל, בן 12 מאוסטליה, פרסמו תמונה קורעת לב של הצעיר כאשר הוא שוכב במיטת בית החולים, לאחר שניסה להתאבד. זוהי הפעם השנייה שבה בראיין ניסה לסיים את חייו, וזאת בעקבות הבריונות הבלתי נפסקת שחווה בבית הספר. הסיבה להתעללות, כך הוא מספר השבוע בתכנית The Project, היא שיערו הג'ינג'י: "זה התחיל עם השיער האדום שלי...המשיך לכינויי גנאי ואלימות, וזה רק החמיר מרגע לרגע." "בית הספר לא עשה דבר כדי להגן עליו" | צילום: צילום מסך בנוסף, בראיין חשף כי היה פוגע בעצמו כדרך להוצאת כעסים – "הכיתי את עצמי כי רציתי לפגוע בנערים שצוחקים עלי. נמאס לי מהם, זה פשוט נהיה יותר מדי." בעקבות ניסיון ההתאבדות, אחיו של בראיין, מורי, פרסם פוסט בפייסבוק לגבי מצבו החמור של אחיו. בפוסט, שזכה לכ90,000 שיתופים, הוא כותב: "במשך חודשים היו מתעללים בו בבית הספר, ירדו עליו וקראו לו בשמות. זה הגיע לאלימות פיזית, והוא היה מושא הלעג בקרב חבריו לכתה... בית הספר לא עושה דבר כדי להגן על תלמידיהם ומשפחותיהם מפני בריונות סיסטמתית. כתוצאה מכך, אחי נדחף לנקודה שבה הוא העדיף לפגוע בעצמו, מאשר לחזור לבית הספר." משפחתו של בראיין הקימה קמפיין נגד בריונות בשם "Fight the Good Fight Against Bullying" במטרה להעלות את המודעות למצבם של ילדים הסובלים מבריונות כזו בבתי הספר. הקמפיין זכה לתמיכה של מספר סלבריטאים, ביניהם הזמר אד שירן אשר נפגש עם בראיין ואף הצטלם איתו. גם אד שירן תומך | צילום: צילום מסך איך להתמודד עם מחשבות אובדניות? זכרו שמדובר בגלים מחשבות אובדניות ודחף אובדני באים בגלים שמתחזקים ומתחזקים עד שהם נחלשים וההרגשה משתפרת קצת. כשהסבל עולה, המחשבות מתחזקות, אבל אם מצליחים לשרוד את הגל ההרגשה משתפרת. זכרו שישנן עוד דרכים להפסיק לסבול התאבדות עלולה להיראות בטעות כמו הפתרון היחיד שנותר, אולם היא לא באמת פותרת שום דבר. כאשר ההרגשה משתפרת ויש יותר כוח להתמודד, מתאפשר פתאום לראות פתרונות נוספים. הימנעו מדברים שמלחיצים אתכם כשאתם בתוך הגל, נסו לעשות כל מה שמרגיע אתכם כמו לצפות בסדרת טלוויזיה אהובה, לשמוע מוזיקה או לכול משהו שאתם אוהבים ולהימנע מדברים מלחיצים ולא נעימים. היזכרו בסיבות לחיות ברגעי סבל, אפשר לחשוב על הדברים שמחזקים אתכם או חשובים לכם – כמו אנשים שאכפת להם מכם, מטרות וחלומות לעתיד, או אפילו אמונה דתית. אלה גורמי החוסן והכוחות שלכם – היאחזו בהם. שתפו אחרים ספרו על התחושות שלכם למישהו שאתם סומכים עליו, כמו חבר טוב, מורה, יועצת בית הספר, הורים או אחים. גם אם נדמה לכם שאתם לבד – אתם לא! אם אין מישהו זמין, אפשר ליצור קשר עם ער"ן (בטלפון 1201 או בפורום או צ'אט באינטרנט) או עם עמותת "סהר" לסיוע והקשבה ברשת. התייעצו עם אנשי מקצוע גשו להתייעץ עם איש מקצוע כמו פסיכולוג – לפעמים זה הדבר הכי נכון לעשות כדי לשמור על יציבות נפשית עד שהגל יעבור. אם הסבל מתגבר, אפשר לגשת לחדר מיון ולהגיד "אני חושב/ת להתאבד" – הצוות המקצועי שם יודע לטפל במצבי חירום כאלה. הטיפים באדיבות רוני איס-כרמל, פסיכולוגית חינוכית מומחית





{title} תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן