בשנה שעברה החלטנו להציץ בדירה המתוקה של רוני דואני ובן זוגה חן מונצ'ז במגדלי גינדי בתל אביב. מה שלא ידענו אז, זה שרוני ומשפחתה בכלל לא מתכננת להישאר באותה דירה, והם עברו עם שני הילדים - נורי (5) ומאיה (2) - לדירה חדשה ולא פחות מתוקה, גם היא בתל אביב. בימים אלו נמצאת רוני בהריון שלישי, ובין לבין ממשיכה להעביר אימונים במכון הפיטנס שבבעלותה, Boost, וגם לאחרונה הוציאה סינגל חדש שפזמונו קורא: "בוא ניקח את זה בצ'יל", וזו מעכשיו המנטרה החדשה שלנו.

>> שברה את הרשת: זה מה שגילתה בקיר אחרי השיפוץ

כל הבית מחופה ברצפת פרקט בדוגמת פישבון בהיר, שנותן את הטון העיקרי גם מבחינת צבעוניות. הצבע הדומיננטי שנבחר למטבח הוא שחור, כשגם הקיר וגם האי במרכז המטבח צבועים בו. הארונות צבועים בצבע בהיר עם גוון ירקרק שמשלימים את המראה המודרני שלו. יש בו גם מקרר מטאלי (עם ציורים של הילדים שממוגנטים אליו, נו מה).

צילום: roniduani, instagram

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)

חדר השינה של רוני וחן מאוד מינימליסטי. יש בו את אותה רצפת פרקט שממשיכה מיתר הבית, מיטה גדולה, קיר נקי מתמונות ווילון גדול שמתפרש על כל הקיר ומרכך את האור שמגיע מהחלון. מלבד זה יש בחדר מאוורר תקרה, וכמובן הדבר שבלעדיו אף בית לא מושלם: מראה ענקית.

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)

צילום: roniduani, instagram

הסלון של המשפחה מתהדר בספת שזלונג גדולה, מפנקת ואדמדמה. יש בו גם שולחן מאסיבי ושחור, עציץ שמוסיף ירוק ומסך טלוויזיה. אבל בעיקרון - אין ספק שרוני דוגלת בגישת "Less is More".

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)

צילום: roniduani, instagram

לחדר המקלחת של הילדים, כך חשפה רוני, בחרו השניים באריחי טרצו, ורוני סיפרה בסטורי שזה מזכיר לה את הרצפה בבית של סבה וסבתה. בבית משפחת מונצ'ז-דואני יש גם מרפסת נעימה; על הקיר הם התקינו אינספור צמחים שהופכים את הכל להרבה יותר ירוק, והוסיפו ספה גדולה ואפורה ושולחן בצבע עץ.

View this post on Instagram A post shared by Chen Moncaz (@chen_moncaz)

צילום: roniduani, instagram

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)

וכמובן, אף בית של סלב שמכבד את עצמו לא שלם בלי חדר ארונות מוגזם ומעורר קנאה. לרוני יש אחד מדהים במיוחד, שכולל מדפים לנעליים, מגירות ואזורי תלייה לבגדים ללא דלת, כך שיהיה אפשר לראות את כולם במבט ראשון.

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)

View this post on Instagram A post shared by Roni Duani (@roniduani)