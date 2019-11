10 דברים שמומחה אבטחה לא מעז לעשות בבית שלו

בלי להבהיל או להפחיד, מערכת האזעקה הביתית שלכם אמנם יכולה להרתיע פורצים, או במקרה הגרוע יותר להבריח אותם אחרי שהספיקו לגרום לנזק מועט יחסית, אבל היא לא באמת מספיקה לאבטחת הבית. למען האמת, זה יהיה מטופש לסמוך עליה שתעשה את כל העבודה לבד, כי אף אחד לא יכול להבטיח לכם שהפורצים הארורים לא יספיקו לגנוב את היקר מכל ולהיעלם כלא היו. הבעיה הגדולה ביותר באבטחת הבית היא שאנחנו מעמידים את הבית שלנו בסכנה מבלי לדעת, כי הטעויות שרובנו עושים נפוצות ופופולריות כל כך, שאנחנו בכלל לא יודעים שהן טעויות. ולכן, אספנו עבורכם את העצות הטובות ביותר של אלו שכל עיסוקם הוא שכלול ההגנה על הבית שלנו - מומחי האבטחה. אם הדברים הבאים הם איסורים חמורים אצלם בבית, כדאי מאוד שזה יהיה ככה אצל כולנו, ואם אחד מעשרת הסעיפים הבאים נכתב עליכם, אז אתם בסכנת פריצה מיידית. בלי לחץ, כן?

86 פורצים מורשעים מגלים: כך תשמרו על הבית שלכם לנשום ולהתאפק: אל תעלו תמונות חופשה בזמן שאתם בחו"ל

מה ששמעתם. כן, אנחנו יודעים שזה נשמע מנותק מהמציאות, אתם יכולים להפסיק לגלגל עיניים עכשיו. אבל תחשבו על זה רגע, ברגע שאתם לא מפסיקים לעדכן את העולם בכל חוויה, מנה או כנסייה שראיתם, אתם למעשה צועקים "אני לא בבית בתקופה הקרובה" ומאפשרים לאנשים לנצל את זה לרעתכם. מספיק להיזכר במה שקרה לקים קרדשיאן בפריז (רמז: שוד אלים ושנים של טיפול פסיכולוגי). עצה שלנו, תחכו עם הסטוריז והתמונות עד שתחזרו לארץ ותבחרו את הרגעים שבאמת שווה לשתף, מבטיחים יותר לייקים. והנה אני הרחק מאוד מהבית ולא אחזור בקרוב | צילום: shutterstock View this post on Instagram A post shared by (@dolcemag) on May 11, 2019 at 6:00am PDT גם לא בעבור שלום: אל תחביאו את המפתח מחוץ לבית שלכם

מי מאיתנו לא עשה את זה? החיים קורים והיינו חייבים לצאת מהבית לפני שחבר הגיע לאסוף את המטען שהוא שכח אצלנו או השותפה חזרה מחו"ל ואין לה מפתח. כך או כך, תעשו לעצמכם טובה ותמצאו דרך מקורית יותר מאשר להחביא את המפתח בארון החשמל, מתחת לשטיח או בסמוך לגמד הגינה העקום שצובר אבק אצלכם בכניסה. תאמינו לנו, גם הפורץ הכי טיפש ידע למצוא את המפתח, לא משנה כמה חכמים אתם חושבים שאתם. אבל אם כבר, ורק בלית ברירה, יש גאדג'טים חכמים כמו המנעול הזה, בו תוכלו להחביא את המפתח ורק אלו הראויים לכך וקיבלו מכם את הקוד יוכלו לחלץ אותו. ערימות מסוכנות: אל תתנו לדואר ולעיתונים להיערם

זה נשמע כל כך לא קשור, אבל פורצים יודעים לזהות שאנחנו לא בבית לפי הסימנים הכי קטנים. אז אם טסתם חודש לתאילנד ואתם לא מפסיקים להעלות סטוריז ממסיבות פול מון, לפחות תדאגו שיהיה מישהו שיאסוף את המכתבים שהצטברו בתיבת הדואר שלכם, לפני שהיא תתחיל להעלות חשד שאין אף אחד שבא והולך מהמקום. כדאי גם לדאוג שאותו אדם יכניס על הדרך את העיתונים שעושים מסיבה בכניסה לדירה, בלעדיכם. לא מחשיד בכלל | צילום: shutterstock אתם לא עובדים על אף אחד: אל תשאירו את האורות דלוקים או כבויים כל הזמן

יצאתם מהבית לאירוע והשארתם את האורות דולקים, כדי שאם פורץ יעבור, הוא יחשוב שיש מישהו בבית? השארתם את הטלוויזיה על ערוץ 12 כדי שישמעו קולות מעבר לדלת? מסתבר שכל אחת מהפעולות האלה היא טעות, והדבר היחיד שעשיתם הוא לנפח את חשבון החשמל. כשאנחנו באמת נמצאים בבית תמיד יש תנועה - האורות נדלקים ונכבים כל הזמן ואנחנו מזפזפים בין ערוצים בלי סוף, אז אם האור בסלון שפונה לרחוב דלוק 4 שעות ברצף, זה כנראה סימן שאין אף אחד בבית. מה חכם לעשות? כיום מערכות תאורה ביתיות חדשניות ומתוחכמות יודעות לזייף נוכחות של אדם בבית, ואם אתם יוצאים לכמה שעות טובות, הן יכולות לשחק עם האור בבית ולזייף סיטואציה שבה מישהו שמסתובב בדירה כל הזמן. דיסקרטיות היא שם המשחק: אל תשמרו את החפצים היקרים במקום גלוי

הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לעודד גנבים לפרוץ אלינו הביתה, אז בפעם הבאה שאתם עוברים מתחת לדירה שלכם, נסו לבדוק אם מצליחים לראות מהרחוב את הטלוויזיה היוקרתית, המחשב המשוכלל או כל פריט מנקר עיניים ששווה להסתכן עבורו.את החפצים הקטנים ויקרי הערך כדאי לשמור בכספת מוחבאת היטב ונסו להרחיק כל פריט גדול ושווה מטווח הראייה, כי פורצים לעולם לא יכנסו למקום שאין בו מה לגנוב. לבלבל את האויב: אל תתקינו מערכת אזעקה בסמוך לכניסה

זה באמת נשמע כמו הדבר ההגיוני לעשות, אבל זאת עוד החלטה גרועה שאנחנו עושים. המקום הכי טוב למערכת אזעקה הוא במקום נסתר והרחק מדלת הכניסה - בחדר השינה, במסדרון או ליד דלת צדדית. אם אתם רוצים באמת להקשות על הפורצים לנטרל את מערכת האזעקה, התקינו מקלדת דמה ליד דלת הכניסה ובחרו קוד קשה לפיצוח. וככה חברים, יוצרים מבצר שאיש לא ירצה לנסות להתקרב אליו. רק שהקוד לא יהיה 1234 סולמית | צילום: shutterstock גם אם זה מאוד יפה: אל תתקינו דלתות מזכוכית

מי שגר בבית מזכוכית, שלא יזרוק אבנים, ומי שלא רוצה שיפרצו אליו הביתה, שלא יתקין דלת זכוכית. כן, גם היא ממש תשתלב טוב עם הקונספט שבחרתם וגם אם עפתם על העיצוב. אם אתם רוצים לשדר עוצמה, כוח ויציבות ולהרחיק פורצים מהבית שלכם, כדאי מאוד שהדלתות שלכם תהיינה עשויות מפלדה. אם אתם מתעקשים ממש, וודאו שהזכוכית עבה וחסינה והוסיפו סורגים. גילוי נאות: אל תתלו שלט שמעדכן שקיימת אצלכם מערכת אבטחה

כולנו מכירים את השלט המוכר והאהוב "מקום זה מוגן על ידי מצלמות במעגל סגור 24 שעות ביממה", והוא ממש לא מפחיד אותנו, בעיקר כי גם החיים שלנו סובבים סביב מצלמות. כדי להרתיע באמת פושע שזומם על הבית שלכם, פשוט תעבדו עליו. תעדכנו אותו שיש אבטחה במקום, אבל תתלו שלט שמבשר על מערכת אבטחה חיצונית (כמו ברינקס לדוגמה) - והפורצים יחשבו פעמיים אם כדאי להם להתעסק איתכם או לא. לא, גם זה לא מרחיק פורצים ומשיגי גבול | צילום: shutterstock סוד כמוס: לעולם אל תמסרו את קוד האזעקה שלכם

גם אם אתם סומכים בעיניים עצומות על האדם שאליו אתם אמורים להעביר את הקוד, אל תעשו זאת. אם מערכת האבטחה הביתית שלכם מאפשרת לכם לבחור קוד זמני, השתמשו באפשרות הזאת, אבל אם לא, החליפו את הקוד מיד אחרי שהאדם לו העברתם את הקוד עשה בו שימוש. אתם אולי סומכים עליו היום, אבל לכו תדעו מה יהיה בעוד חודשיים. הקלישאה נכונה: אל תשאירו את הדלת האחורית פתוחה

ממש קל לנו להישאב לתחושת הביטחון בתוך הטריטוריה שלנו, במיוחד אם אנחנו גרים באזור שנחשב ל"בטוח". אבל האמת היא שזה באמת לא משנה איפה אנחנו גרים, פורצים ושודדים מגיעים לכל מקום. אז בין אם אתם גרים במושב, בקיבוץ או בעיר - אל תשאירו את הדלת האחורית פתוחה לעולם. גם אם מדובר בדוגווקר האהוב שלכם או במנקה הוותיקה, אתם לא רוצים להעניק כרטיס כניסה חופשית לבית לכל אדם זר שיקלע בטעות או במקרה לחצר שלכם. ואם זה לא שכנע אתכם - אז פשוט צפו בסצנת הפתיחה של הסרט "צעקה" ותחשבו כמה סטרס היא הייתה יכולה לחסוך אם כל הדלתות היו נעולות מלכתחילה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן